Argentino de Quilmes dio marcha atrás y no contratará a Alexis Zárate

Alexis Zárate fue anunciado por pocas horas como nuevo jugador de Argentino de Quilmes, un club de la Primera B Metropolitana. Sin embargo, su incorporación generó un fuerte rechazo en redes sociales, lo que llevó a la dirigencia a retractarse.

El club, conocido como el “Mate”, eliminó rápidamente el post en el que se oficializaba su llegada y, este sábado, emitió un comunicado señalando que “el presidente, junto con la Comisión Directiva, ha decidido desistir de la contratación de Alexis Zárate”.

Zárate, quien obtuvo en agosto de 2025 la libertad condicional tras cumplir más de cinco años de prisión por abuso sexual agravado, había sido condenado en 2017. Su caso impactó al fútbol argentino debido a su vinculación con Independiente, donde jugó antes de la condena.

Las críticas se intensificaron, especialmente entre los hinchas de Independiente, recordando que Zárate había sido condenado por abusar de Giuliana Peralta, quien era pareja del exjugador Martín Benítez. La justicia determinó que el 16 de marzo de 2014, Zárate abusó de la joven en un departamento en Wilde.

El Tribunal Oral en lo Criminal N.º 1 de Lomas de Zamora lo sentenció a seis años y tres meses de prisión. Después de su detención en 2020 y gracias a su buena conducta, logró la libertad condicional.

La decisión de Argentino de Quilmes de cancelar la contratación ha reabierto el debate sobre las responsabilidades de los clubes al considerar antecedentes penales en sus decisiones.