Pullaro: “Tenemos el foco puesto en el modelo productivo y la potencialidad de Santa Fe”

El gobernador Maximiliano Pullaro participó este lunes por la mañana de la presentación de maquinaria que permitirá la expansión de la capacidad de molienda de girasol en la Línea 1 de producción de la empresa Molinos Agro S.A. (MOA) en la ciudad de San Lorenzo, cuya puesta en marcha está prevista para enero próximo. Luego, supervisó las obras de pavimentación del Desvío Giardino, corredor de tránsito pesado hacia los puertos de Timbúes, y la reconstrucción del Camino de la Cremería en Ricardone.

Modelo productivo santafesino

Al participar en la primera actividad, el mandatario provincial afirmó que “tenemos puesto el foco en el modelo productivo de Argentina y en la potencialidad que en ese modelo tiene Santa Fe”, y remarcó que “para nosotros los puertos y los aeropuertos son ejes centrales de la logística, que tenemos que mejorar, y estamos trabajando e invirtiendo mucho con fondos propios de la Provincia”.

Luego, recordó que “tenemos un proyecto que le presentamos a la Bolsa de Comercio de Rosario, a las terminales portuarias, a los centros de camioneros y también lo vamos a trabajar con municipios y comunas, para tener la inversión que tenemos que tener en el acceso al puerto”, y recordó al respecto un hecho histórico para la producción y las exportaciones nacionales y el sistema portuario santafesino ocurrido el pasado sábado, cuando desde Timbúes zarpó el primer embarque comercial de trigo con destino a la República Popular China, con una carga de 65.000 toneladas.

“Estamos convencidos que la forma de salir adelante es generando trabajo y crecimiento económico -continuó-, en ese sentido vamos a acompañar con las inversiones que tengamos que hacer y en la articulación con el sector privado para potenciar y mostrar que Santa Fe pueda ser un modelo a imitar en el resto del país” concluyó.

Mientras, el presidente de MOA, Luis Pérez Companc, dijo durante el acto que “queríamos compartir nuestro compromiso con la compañía y con la Argentina”; agradeció a los trabajadores de la firma, y pidió continuar “en este camino, de seguir creciendo y seguir aprovechando las nuevas y distintas oportunidades que se nos dan”.

De la actividad participaron también el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; el CEO y Gerente General de MOA, Pablo Noceda; y la diputada provincial Silvana Di Stefano, entre otros.

Mayor capacidad de molienda

MOA es una compañía argentina que emplea más de 620 personas y que para expandir la capacidad de molienda de girasol realizó una inversión total de 12 millones de dólares. Esto le permite a la firma alcanzar una capacidad de molienda de girasol, dentro del complejo productivo de San Lorenzo, de unas 500.000 toneladas anuales. La puesta en marcha de esta nueva maquinaria está prevista para enero próximo, coincidiendo con el inicio de la nueva campaña 25/26.

Obras con mirada productiva

Seguidamente, Pullaro junto al ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, supervisó la obra de pavimentación del Desvío Giardino, corredor de tránsito pesado hacia los puertos de Timbúes, una obra estratégica para el desarrollo productivo de la provincia en la que el Gobierno de Santa Fe invierte $ 36.846 millones para realizar la nueva conexión vial que unirá la Ruta 91 con la Autopista Rosario-Santa Fe y con la localidad de Timbúes, desembocando en la calle Cacique Mangoré.

La intervención, que presenta más del 75 % de avance y está prevista finalizar en mayo de 2026, consiste en la pavimentación de 6.100 metros proyectada para mejorar la transitabilidad de camiones hacia los puertos santafesinos e incluye la construcción de un nuevo puente de hormigón de 140 metros sobre el río Carcarañá.

Además, recorrió la reconstrucción y repavimentación de la Ruta 25, conocida como Camino de la Cremería en Ricardone, donde el monto ejecutado para la obra asciende a $ 2.527 millones. Allí se intervienen 3.200 metros (del total de 9.550 del tramo), entre la Autopista Rosario-Santa Fe y la intersección con la Ruta 10, optando por una reconstrucción y ensanche de calzada en asfalto, complementando con el mejoramiento del camino vinculado a la RN A012, sobre 3.040 metros, a fin de contar con un desvío apto para tránsito pesado y reducir el impacto urbano.

CON INFORMACION DEL GOBIERNO DE SANTAFE.