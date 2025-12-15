Primer embarque de trigo a China: un hito para la estrategia exportadora argentina

La Argentina realizó el primer embarque comercial de trigo con destino a China

El envío, de unas 65.000 toneladas, combina puertos del Gran Rosario y Quequén

Es la primera exportación a granel orientada al sistema molinero chino

La operación contó con respaldo político y presencia de autoridades nacionales y chinas

COFCO International estuvo a cargo del embarque y de la operatoria logística

La apertura del mercado chino diversifica destinos y fortalece el perfil exportador del país

La Argentina concretó un avance significativo en su política de inserción internacional al realizar el primer embarque comercial de trigo con destino a China. La operación, que marca la apertura formal de un nuevo canal de exportación para el cereal argentino, constituye un hecho inédito para el complejo agroindustrial y abre una etapa de oportunidades en uno de los mercados más grandes y exigentes del mundo.

Se trata de la primera exportación a granel de trigo argentino orientada específicamente al abastecimiento del sistema molinero chino. El cargamento, estimado en alrededor de 65.000 toneladas, comenzó a ser embarcado en una terminal del Gran Rosario. Desde allí, el buque descenderá por el río Paraná para completar la carga en el puerto de Quequén, en la provincia de Buenos Aires, antes de iniciar su travesía hacia Asia.

La operatoria pone de relieve la importancia estratégica del sistema logístico argentino, que combina infraestructura fluvial y marítima para movilizar grandes volúmenes de mercadería hacia destinos lejanos. La posibilidad de integrar distintos nodos portuarios en una misma exportación refuerza la competitividad del país como proveedor confiable de commodities agrícolas y permite cumplir con los estándares internacionales que demandan los grandes compradores.

La concreción del envío fue seguida de cerca por el Gobierno nacional, que la interpreta como una señal positiva en su objetivo de ampliar mercados, diversificar destinos y fortalecer el ingreso de divisas. Desde el entorno del presidente Javier Milei destacaron la relevancia del embarque como parte de una agenda orientada a potenciar el perfil exportador del país y a reducir la dependencia de mercados tradicionales.

El inicio de la carga contó con un marcado respaldo institucional. Entre las autoridades presentes se encontraron el embajador de China en la Argentina, Wei Wang, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y funcionarios nacionales, provinciales y municipales vinculados a la actividad productiva y portuaria. La presencia de representantes diplomáticos y políticos subrayó el valor estratégico que ambas partes asignan a la operación.

La exportación está a cargo de COFCO International, uno de los principales actores del comercio global de granos, que posee una fuerte presencia en la Argentina a través de infraestructura de acopio, procesamiento y embarque. Directivos de la compañía y una delegación de clientes chinos participaron del inicio de la operatoria, en una señal clara del interés del mercado asiático por consolidar el vínculo comercial con el trigo argentino.

La apertura del mercado chino representa una oportunidad relevante para el sector triguero, especialmente en un contexto internacional marcado por la competencia entre grandes exportadores y por la necesidad de diversificar destinos. China es uno de los mayores consumidores de trigo del mundo y su demanda sostenida puede convertirse en un factor clave para dar previsibilidad a la producción local.

Además del impacto directo en las exportaciones, el acceso a este nuevo mercado podría generar efectos positivos a lo largo de toda la cadena agroindustrial, desde los productores hasta los servicios logísticos y portuarios. En un escenario de restricciones externas y necesidad de divisas, la posibilidad de colocar trigo argentino en China aparece como un paso estratégico para fortalecer el perfil externo de la economía.

Con este primer embarque, la Argentina no solo suma un comprador de peso a su cartera de destinos, sino que también envía una señal al mercado internacional sobre su capacidad de cumplir contratos, sostener volúmenes y adaptarse a las exigencias de los grandes jugadores globales.