Vicuña apuesta al RIGI y perfila la mayor inversión minera de la historia argentina

La minería argentina quedó esta semana ante un anuncio que puede marcar un antes y un después. Vicuña Corp, la compañía que impulsa el desarrollo integrado de los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, confirmó su presentación al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), bajo la modalidad especial de Proyectos de Exportación Estratégica a Largo Plazo (PEELP). Se trata de una categoría excepcional, a la que en más de un año solo accedieron dos iniciativas, ninguna vinculada al cobre, y que refleja la magnitud y el horizonte de largo plazo del emprendimiento.

La apuesta de Vicuña —una sociedad conformada por dos gigantes globales como BHP y Lundin— no se sostiene únicamente en el volumen de capital comprometido, que podría ubicarse entre los 15.000 y los 20.000 millones de dólares, sino también en su proyección productiva. Fuentes del sector estiman que la vida útil del complejo podría extenderse durante varias décadas y, en algunos escenarios, alcanzar incluso los 80 años, un plazo inusual incluso para proyectos de cobre.

El desarrollo integra dos yacimientos de clase mundial. Josemaría, tras casi veinte años de exploración, es hoy el proyecto de cobre más avanzado del país: cuenta con aprobación ambiental y se encuentra en etapa de preconstrucción. Filo del Sol, en tanto, representa la gran sorpresa geológica. Los estudios realizados hasta ahora lo ubican entre los depósitos de cobre y oro de mejores leyes a nivel global, con la particularidad de que aún no se han definido sus límites, lo que abre la puerta a futuras ampliaciones de reservas.

Entre ambos yacimientos ya se confirmaron más de 12 millones de toneladas de cobre, 32 millones de onzas de oro y 659 millones de onzas de plata. Esas cifras, lejos de ser definitivas, constituyen un piso sobre el cual la compañía espera seguir creciendo, especialmente en Filo del Sol, que continúa en plena etapa de exploración.

La decisión de ingresar al RIGI PEELP responde a dos necesidades centrales. Por un lado, completar el informe técnico integrado que definirá cómo se explotarán de manera conjunta los yacimientos, que originalmente se pensaban como desarrollos independientes. Por otro, asegurar un marco de estabilidad normativa y fiscal acorde a la escala del proyecto. Bajo esta modalidad, las empresas deben comprometer desembolsos superiores a los 1.000 millones de dólares y ejecutar al menos el 20% de la inversión en los primeros dos años.

José Morea, country director de Vicuña, explicó que la empresa ya tiene previsto invertir unos 2.000 millones de dólares en los próximos 24 meses, lo que habilitó formalmente la presentación al régimen. Aunque el valor total del proyecto no fue detallado, desde el sector minero aseguran que, por su envergadura, podría convertirse en la mayor inversión privada de la historia argentina, una definición que también fue respaldada por funcionarios del equipo económico nacional.

Mientras el comité evaluador analiza la documentación presentada —un proceso que puede incluir pedidos de información adicional— la compañía ya avanza con trabajos en el terreno. Se encuentran en ejecución tramos clave de caminos de acceso, tareas de reparación de infraestructura existente, estudios para la línea eléctrica y nuevas campañas de exploración en Filo del Sol. Según Morea, esas tareas ya representan montos equivalentes a lo que estaba planificado invertir en esta primera etapa.

El informe técnico integrado, que permitirá dimensionar con mayor precisión la escala final del proyecto y su comparación con otros desarrollos de cobre de la región, se conocerá en el primer trimestre de 2026. Hasta entonces, Vicuña avanza en silencio, pero con la ambición de inscribir su nombre en la historia económica del país.