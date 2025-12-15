Milei condenó el atentado en Sídney y apuntó contra la “hipocresía” de la política y los medios

Milei condenó el atentado terrorista en Sídney que dejó al menos 15 muertos durante la celebración de Janucá.

El presidente Javier Milei volvió a pronunciarse este domingo sobre el atentado terrorista ocurrido en Sídney, Australia, que dejó al menos 15 muertos y más de 40 heridos, y que tuvo como blanco a la comunidad judía durante la celebración de la festividad de Janucá en las playas de Bondi Beach. A través de un mensaje publicado en la red social X, el mandatario argentino combinó una condena enfática al ataque con una fuerte crítica política e ideológica dirigida a sectores a los que acusó de promover ideas que, según su visión, terminan habilitando este tipo de hechos de violencia.

“A la luz de los horrendos atentados perpetrados por terroristas islamitas en Australia, hoy veremos un montón de personajes de la política y de los medios expresar sus condolencias y pésames, sin tener consideración alguna por el hecho de que ellos son los mismos personajes que promueven las ideas woke, izquierdistas y anticapitalistas que conducen a estos resultados”, escribió Milei. El mensaje profundizó una línea discursiva que el Presidente viene sosteniendo desde el inicio de su gestión, en la que vincula el terrorismo internacional con lo que define como el debilitamiento de los valores de Occidente.

El jefe de Estado completó su publicación con una exhortación directa: “En lugar de expresar condolencias vacías de contenido, recuérdenlo la próxima vez que quieran ejecutar en la plaza pública de la cancelación a aquellos que defendemos las ideas de la libertad y los valores de Occidente”. La declaración se conoció luego de que las autoridades australianas confirmaran que el ataque, ocurrido durante un evento comunitario por Janucá, fue perpetrado por dos tiradores que abrieron fuego indiscriminadamente contra los presentes.

El comisario de policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, informó en una conferencia de prensa que el episodio fue declarado formalmente como un “incidente terrorista”. Según precisaron las fuerzas de seguridad, uno de los atacantes fue abatido en el lugar, mientras que el otro fue detenido. Con el correr de las horas, el número de víctimas fatales ascendió a 15 y cerca de 40 personas debieron ser atendidas por heridas de distinta gravedad.

Desde Australia, funcionarios del gobierno local expresaron su conmoción por el ataque. “Esto es absolutamente horrendo para la comunidad en general, pero especialmente para la comunidad judía y para todos los australianos”, afirmó el ministro Park. En la misma línea, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condenó el tiroteo masivo y lo calificó como “un ataque puramente antisemita”, sumando respaldo internacional a las expresiones de repudio.

En la Argentina, la Oficina del Presidente difundió un comunicado oficial en el que condenó “enérgicamente el ataque de terroristas islamitas contra la comunidad judía en Sídney”. El texto subrayó que el atentado estuvo dirigido a “familias judías que se encontraban reunidas para celebrar la festividad de Janucá” y describió el hecho como una muestra del “desprecio por la vida” de grupos que buscan imponer “un sistema teocrático de represión de las libertades, incluida la libertad de culto”.

El comunicado incluyó además una referencia de fuerte contenido geopolítico. Recordó que en agosto el primer ministro de Israel había advertido al gobierno australiano sobre la posibilidad de un ataque antisemita si se avanzaba en el reconocimiento del Estado palestino. Según esa postura, un gesto de ese tipo podría ser interpretado como una legitimación de la masacre del 7 de octubre de 2023. En septiembre, Australia reconoció oficialmente al Estado palestino y, tres meses después, se produjo el ataque en Bondi Beach, un vínculo que el texto oficial argentino dejó explícitamente planteado.

El mensaje presidencial se completó con una expresión personal de Milei en redes sociales durante las primeras horas del día. “HORROR. Lo hacen en el inicio de JANUCÁ. La fiesta que nos recuerda que la luz vence a la oscuridad”, escribió, al tiempo que citó un pasaje religioso y expresó ánimo a la comunidad afectada. En esa publicación, el Presidente replicó un mensaje del legislador porteño Waldo Wolff, quien también denunció el silencio o las ambigüedades de sectores políticos frente al terrorismo antisemita.

Con estas declaraciones, Milei reforzó su alineamiento con la causa israelí y con la defensa de la comunidad judía, una posición que forma parte central de su política exterior y de su discurso ideológico. Al mismo tiempo, volvió a utilizar un hecho internacional de extrema gravedad para profundizar su confrontación con lo que define como el progresismo global, trasladando el impacto del atentado a un plano político y cultural más amplio.