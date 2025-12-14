Primer Ministro de Australia: "Un ataque contra los judíos australianos es un ataque contra todos los australianos"

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, se dirigió a la nación el domingo tras la masacre ocurrida durante la ceremonia de iluminación de Janucá en Bondi Beach. "Este es un ataque dirigido contra los judíos australianos, un día de alegría, una celebración de la fe", declaró. El líder señaló: "Un ataque contra los judíos australianos es un ataque contra todos los australianos, y esta noche todos los australianos estarán como yo, devastados por este ataque a nuestra forma de vida".

Insistió: «No hay cabida para este odio, esta violencia y este terrorismo en nuestra nación, y, para ser claro, lo erradicaremos. En medio de este vil acto de violencia y odio surgirá un momento de unidad nacional». Albanese prometió: «Nuestras agencias de seguridad les proporcionarán información actualizada lo antes posible». Calificó el tiroteo como «un acto de antisemitismo y terrorismo perverso que ha golpeado el corazón de nuestra nación».

"El mal que se desató hoy en Bondi Beach es incomprensible", comentó, según The Sydney Morning Herald . Concluyó: "Todos los australianos esta noche estarán, como yo, devastados. El trauma y la pérdida que las familias están afrontando esta noche superan la peor pesadilla de cualquiera". A los australianos les han arrebatado la vida cruelmente y muchos han resultado heridos.

Por otra parte, el comisario de policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, declaró que se descubrieron artefactos explosivos improvisados ​​en un vehículo en Campbell Parade. "Tenemos nuestra unidad de rescate de desactivación de bombas allí", declaró Lanyon a The Sydney Morning Herald . Añadió: "Tomarán las medidas pertinentes". El vehículo estaba "vinculado al delincuente fallecido", señaló.

El primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, informó al público que el ataque estaba diseñado para atacar a la comunidad judía de Sídney el primer día de Janucá, según informó The Sydney Morning Herald . Expresó que el estado se compadece de la comunidad judía, imaginando el dolor de ver a seres queridos asesinados durante la festividad. Minns describió la investigación como extensa y compleja, y reconoció que, si bien las respuestas eran escasas, la ciudad contaba con información crucial.

Minns citó el apoyo de los australianos comunes y la presión de la policía, que, según él, no flaqueó, como elementos clave. También destacó los extraordinarios actos de valentía personal de personas dispuestas a arriesgar sus vidas para ayudar a los demás.

Julian Leeser, diputado federal por Berowra, emitió un comunicado. «El ataque terrorista ocurrido esta noche en Bondi Beach, en la primera noche de Janucá, es una tragedia horrorosa», declaró, según The Sydney Morning Herald . «Para los australianos, esta noche ha sido una de dolor y conmoción».

Leeser instó: «Debemos unirnos, estar pendientes de los demás, apoyar a nuestros amigos judíos y ofrecer consuelo donde sea necesario». Añadió: «Me compadezco de quienes estaban en Bondi, pasando tiempo con sus familiares y amigos, solo para encontrarse con el miedo y la violencia».

"Nuestra comunidad judía, conocida por su valentía y estoicismo, está conmocionada esta noche", observó Leeser. Continuó: "Quiero agradecer a los agentes de policía de Nueva Gales del Sur, a los paramédicos, a otros socorristas y al público en general que actuaron con rapidez para proteger vidas y asegurar la zona en circunstancias extremadamente difíciles". Concluyó: "Incluso en la oscuridad, la luz perdura. Esta noche, los valores que enmarcan Janucá importan más que nunca".

El Sydney Morning Herald señaló que Leeser fue la primera persona judía elegida para la Cámara de Representantes de Nueva Gales del Sur por el Partido Liberal. El comisionado Lanyon calificó formalmente el suceso como acto terrorista. "A las 21:36, declaré que se trataba de un incidente terrorista", declaró.

Lanyon confirmó que los poderes especiales estaban activos, declarando: "Estamos investigando esto en este momento; nos aseguraremos de evitar cualquier actividad futura". Señaló que un tirador había muerto y otro estaba hospitalizado. El comisionado pidió calma. "Tenemos policías por toda la ciudad en este momento", dijo. "Nuestra tarea es responder a la información que obtengamos".

Añadió: "La policía respondió rápidamente. Ha respondido en gran número. Actualmente, estamos llevando a cabo una investigación exhaustiva". El primer ministro de Minnesota confirmó el número de muertos. "Hasta el momento, hay al menos 12 personas fallecidas", declaró a The Sydney Morning Herald .

"Uno de los tiradores también murió", añadió Minns. Lanyon aclaró que entre los 12 muertos se encontraba el agresor. Minns convocó una reunión de gabinete de crisis para coordinar la respuesta, lo que retrasó su comparecencia ante los medios.

El Secretario General de la ONU, António Guterres, condenó la violencia. «Estoy horrorizado y condeno el atroz ataque mortal de hoy contra familias judías reunidas en Sídney para celebrar Janucá», declaró, según The Sydney Morning Herald . «Mi corazón está con la comunidad judía mundial en este primer día de Janucá, una festividad que celebra el milagro de la paz y la luz que vence a la oscuridad».