Mientras el número de muertos por el ataque terrorista en Bondi Beach seguía aumentando, un alto funcionario de seguridad israelí le dijo a Israel Hayom que "en los últimos meses ha habido una mayor actividad por parte de Irán para orquestar ataques contra objetivos israelíes y judíos en todo el mundo", y agregó: "No hay duda de que la dirección y la infraestructura para el ataque se originaron en Teherán".

Al menos varias personas murieron en el tiroteo ocurrido en Bondi Beach, Sídney, Australia, incluido un emisario de Jabad. Según informes de medios locales, la policía local detuvo a dos terroristas tras el ataque.

"Objetivos israelíes en todo el mundo"

Una fuente de inteligencia israelí dijo a Israel Hayom que "en los últimos meses ha habido un marcado aumento en la actividad de Irán y sus representantes, las organizaciones terroristas Hezbolá y Hamás, destinadas a llevar a cabo ataques contra objetivos israelíes y judíos en todo el mundo".

La fuente añadió que «esto incluía a Australia, donde, tras advertencias específicas de inteligencia, el gobierno tomó medidas parciales contra la Embajada de Irán, incluida la expulsión del embajador. No cabe duda de que la dirección y la infraestructura del ataque se originaron en Teherán».