Milei celebró el triunfo de José Antonio Kast en Chile y anticipó una agenda común basada en la libertad

Javier Milei felicitó a José Antonio Kast y celebró su triunfo como un avance de las ideas de la libertad en la región.

El oficialismo argentino, con Bullrich y Adorni, expresó un fuerte respaldo al nuevo presidente chileno.

La Cancillería destacó la voluntad de profundizar la relación bilateral y la cooperación regional.

Kast llega al poder con un discurso centrado en seguridad, orden, control migratorio y crecimiento económico.

El triunfo marca un giro conservador en Chile tras años de alternancia política.

Se anticipa una sintonía ideológica y política entre los gobiernos de Argentina y Chile.

El presidente Javier Milei felicitó este domingo a José Antonio Kast, quien se consagró como nuevo presidente electo de Chile tras imponerse en el balotaje frente a Jeannette Jara, candidata del Partido Comunista. Con los primeros resultados oficiales confirmados, el jefe de Estado argentino expresó públicamente su satisfacción por el resultado electoral en el país vecino y definió a Kast como un “amigo”, en un mensaje que dejó en evidencia la sintonía ideológica entre ambos dirigentes.

“Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada”, escribió Milei en su cuenta de X, donde también afirmó que confía en trabajar junto al mandatario chileno para que “América abrace las ideas de la libertad” y se libere “del yugo opresor del socialismo del Siglo XXI”. El mensaje fue difundido tras una jornada electoral marcada por una alta participación ciudadana: más de 15,7 millones de personas votaron en el marco del sistema de sufragio obligatorio, bajo la fiscalización del Servicio Electoral de Chile y con la supervisión de más de 26.000 efectivos de seguridad.

Las expresiones de respaldo desde el oficialismo argentino no se limitaron al Presidente. La senadora Patricia Bullrich celebró el triunfo de Kast al considerar que el electorado chileno optó por “un proyecto de cambio, pero sobre todo de orden, seguridad y defensa de la propiedad, lejos del dañino comunismo latinoamericano”. En el mismo tono, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, destacó que “la libertad y la defensa de la propiedad privada serán parte del camino que viene” y deseó éxitos al nuevo gobierno.

La Cancillería argentina también se sumó a las felicitaciones a través de un comunicado oficial. Allí expresó su voluntad de trabajar conjuntamente con Chile y con los países de la región “en la defensa de los principios de la democracia, la libertad y el respeto irrestricto de los derechos humanos”, con el objetivo de enfrentar desafíos comunes y promover el crecimiento económico. El texto, firmado por el ministerio a cargo de Pablo Quirno, subrayó además la disposición a iniciar un diálogo temprano con las nuevas autoridades chilenas en áreas consideradas prioritarias, como la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, la promoción del comercio y las inversiones y la cooperación en sectores estratégicos de la economía.

El triunfo de Kast representa un giro significativo en el escenario político chileno. Con 59 años, el líder del Partido Republicano llega al poder tras casi dos décadas de alternancia entre gobiernos progresistas y de centro-derecha, encabezando una fuerza que nunca antes había gobernado el país. Durante la campaña, el presidente electo planteó la necesidad de un “Gobierno de emergencia”, con énfasis en la seguridad pública, el control migratorio y la recuperación del crecimiento económico.

Entre sus propuestas más controvertidas se destacó el cierre de la frontera con Bolivia y la exigencia de salida para unas 300.000 personas que ingresaron de manera irregular al país. Kast también prometió un fortalecimiento de las policías y un rol más activo de las fuerzas armadas en tareas de control territorial, en respuesta a lo que definió como una situación crítica en materia de orden y seguridad.

Nacido en Santiago el 18 de enero de 1966, Kast es abogado, egresado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y proviene del movimiento gremialista. Militó durante casi veinte años en la Unión Demócrata Independiente, partido fundado por Jaime Guzmán, antes de crear el Partido Republicano en 2019. Padre de nueve hijos y miembro del movimiento católico de Schoenstatt, hizo de la defensa de la vida y de la familia uno de los ejes de su discurso político. “Vamos a volver a hablar de Dios, de la Patria y de la familia”, afirmó durante la campaña.

Con una extensa trayectoria parlamentaria y dos intentos presidenciales previos, Kast sintetizó su llegada al poder con una frase que marcó el cierre de su campaña: “La tercera es la vencida”. Ahora, su triunfo abre una nueva etapa en Chile y anticipa un alineamiento político y discursivo con el gobierno de Milei, con impacto potencial en la dinámica regional del Cono Sur.