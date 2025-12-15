Milei condenó en forma enérgica el atentado terrorista en una fiesta judía en Australia

La Oficina del Presidente de la República Argentina emitió un comunicado este domingo en condena al ataque dirigido contra familias judías en Sídney durante la festividad de Janucá. El comunicado describe el hecho como un acto de "terroristas islamitas", que dejó varias víctimas fatales y numerosos heridos.



El texto señala que este tipo de acciones refleja "desprecio por la vida" y el deseo de destrucción de un grupo intolerante. También menciona una advertencia del Primer Ministro de Israel al gobierno australiano en agosto, quien alertó sobre un posible ataque antisemita tras el reconocimiento de Palestina por parte de Australia en septiembre.



El Presidente Javier Milei expresó sus condolencias a las familias afectadas y reafirmó el compromiso de Argentina con la protección de la comunidad judía, así como la cooperación internacional para combatir la violencia hacia ella. En su mensaje, también recordó que Argentina ha sido víctima del terrorismo islamita, haciendo alusión a los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA.