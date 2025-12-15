Pullaro dispuesto a transformar digitalmente al Estado

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, presidirá el lunes a las 17 horas una reunión ampliada de gabinete en Rosario. El principal tema a tratar será el avance del proyecto de transformación digital del Estado, además de establecer líneas de acción para los dos años restantes de su gestión.

El encuentro reunirá a ministros, secretarios, presidentes de empresas públicas, legisladores y líderes de los partidos que forman la coalición Unidos para Cambiar Santa Fe.

Juan Cruz Cándido, secretario general de la Gobernación y responsable de la organización del evento, destacó que esta reunión, que se celebra cada tres meses, se acerca al ecuador del mandato de Pullaro. En este contexto, se busca renovar las expectativas y asegurar que legisladores y aliados conozcan de primera mano las políticas públicas del gobierno.

La transformación digital del Estado, promovida a través del programa "Territorio 5.0", busca modernizar la administración pública y mejorar la relación con los ciudadanos mediante el uso de tecnología. "No se trata solo de digitalizar trámites, sino de repensar cómo el Estado opera y se comunica, con el objetivo de ser más eficiente y transparente", afirmó Fabián Bastia, ministro de Gobierno e Innovación Pública, encargado de coordinar esta iniciativa.

La reunión también tendrá un componente político relevante, dado que se lleva a cabo tras la reciente asunción de nuevas autoridades municipales y comunales en toda la provincia.