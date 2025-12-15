Denuncia ante la CONMEBOL: Bullrich apunta contra la conducción de la AFA por presuntas irregularidades éticas y patrimoniales

Denuncia formal de Patricia Bullrich ante el Tribunal de Ética de la CONMEBOL

Cuestionamientos a la conducción de la AFA por presuntas violaciones éticas

Investigación sobre sociedades interpuestas y patrimonio de alto valor

Contrataciones directas y posibles conflictos de intereses

Causas judiciales y observaciones administrativas en curso en Argentina

Pedido de investigación preliminar y eventuales sanciones disciplinarias

La senadora nacional Patricia Bullrich presentó una denuncia formal ante el Tribunal de Ética de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) contra las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en la que solicita la apertura de una investigación preliminar por presuntas violaciones al Código de Ética y a la Política Anticorrupción, Antisoborno y de Cumplimiento del organismo continental. El planteo pone en el centro de la escena a la gestión encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia y se apoya en causas judiciales y actuaciones administrativas que ya se encuentran en trámite en la Argentina.

La presentación sostiene que existen indicios consistentes de un esquema de contrataciones, operaciones patrimoniales y vínculos societarios que comprometerían los estándares de integridad, transparencia y buena gobernanza exigidos a las asociaciones miembro de la CONMEBOL. En ese marco, la denuncia subraya que la eventual responsabilidad ética de los dirigentes deportivos debe ser analizada de manera autónoma, más allá del curso que sigan las investigaciones penales, fiscales o administrativas a nivel nacional.

Uno de los ejes centrales del escrito es la causa judicial que investiga a la sociedad Real Central S.R.L., integrada formalmente por Luciano Pantano, monotributista, y Ana Lucía Conte, jubilada y beneficiaria de asistencia social estatal. Según la denuncia, la firma habría sido utilizada como vehículo para la tenencia y administración de bienes de altísimo valor económico que no guardan relación alguna con la capacidad contributiva declarada de sus socios ni con la actividad económica registrada, vinculada a servicios de transporte urbano y suburbano.

Entre los activos bajo análisis figura una propiedad de más de diez hectáreas ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar, que incluye una estancia de lujo con helipuerto, instalaciones deportivas, pista de entrenamiento equino, haras con caballos de alta competencia y una destacada colección de vehículos. La secuencia dominial del inmueble es señalada como especialmente llamativa: fue adquirido en 2017 por Carlos Tévez, luego transferido en 2023 a Malte S.R.L., proveedora oficial de la AFA, y finalmente pasó a manos de Real Central S.R.L. en menos de un año. Para la investigación judicial, los titulares de esta última habrían actuado como presuntos testaferros.

La denuncia agrega que los gastos de mantenimiento de la propiedad figuraban a nombre de Wicca S.A.S., una sociedad vinculada a exfuncionarios jerárquicos de la AFA, lo que refuerza, según Bullrich, las sospechas de una red de relaciones personales y comerciales cruzadas. En ese mismo sentido, se cuestionan las contrataciones directas entre la AFA y empresas proveedoras. Un caso citado es el de Malte S.R.L., contratada por unos 550 mil dólares para la instalación del sistema VAR, bajo un procedimiento sin licitación, pese a los vínculos societarios señalados con exdirectivos del organismo.

El crecimiento patrimonial de Real Central S.R.L. ocupa un lugar destacado en la denuncia. Informes oficiales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero indican que la empresa declaró la titularidad de más de 59 vehículos de lujo, entre ellos marcas como Porsche, Ferrari, Audi R8, BMW y Mercedes-Benz, además de automóviles clásicos. Durante los allanamientos judiciales se secuestraron decenas de estos bienes, un perfil patrimonial que, según la presentación, resulta “absolutamente incompatible” con los ingresos declarados por sus socios.

El escrito también menciona una causa federal vinculada a la firma Sur Finanzas, relacionada con Claudio Tapia, en la que se realizaron más de treinta allanamientos en la AFA y en clubes de fútbol. La investigación analiza un presunto esquema de lavado de dinero y evasión fiscal a través de préstamos sobredimensionados, que habría generado relaciones de dependencia económica en al menos 17 clubes afiliados.

A este cuadro se suman observaciones de la Inspección General de Justicia por ocho años de estados contables de la AFA sin aprobación y partidas por más de 111 millones de dólares sin adecuada justificación, además de denuncias de la DGI por una presunta apropiación indebida de tributos por más de siete mil millones de pesos.

En este contexto, Bullrich sostiene que el Tribunal de Ética de la CONMEBOL es plenamente competente para intervenir, investigar y eventualmente sancionar las conductas denunciadas, y remarca que la existencia de causas judiciales abiertas refuerza el deber institucional de actuar. La presentación solicita la apertura de una investigación preliminar y deja abierta la posibilidad de ampliar la denuncia a medida que surjan nuevos elementos probatorios.