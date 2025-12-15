Pullaro logra la habilitación aduanera en Sauce Viejo y Santa Fe se abre al mundo

El Gobierno de Santa Fe anuncia nueva zona aduanera en el Aeropuerto de Sauce Viejo

El Ministerio de Desarrollo Productivo de la Provincia de Santa Fe, liderado por Gustavo Puccini, anunció hoy la aprobación de una nueva Zona Aduanera en el Aeropuerto Internacional de Sauce Viejo (ASV), en colaboración con Juan Pazo, director de la Agencia Recaudación y Control (ARCA).

Esta iniciativa forma parte de la estrategia del gobernador Maximiliano Pullaro para modernizar la infraestructura logística y facilitar el comercio exterior en la región. Puccini afirmó que este avance es un reflejo del compromiso del Gobierno provincial por priorizar la logística y el comercio exterior.

La nueva zona aduanera permitirá a las empresas santafesinas exportar directamente desde Sauce Viejo, reduciendo costos y tiempos de envío. Según el ministro, "Santa Fe se integra plenamente al mundo, con infraestructura moderna y procesos simplificados que fortalecen la competitividad".

La habilitación de esta zona facilitará la ejecución de operaciones aduaneras, garantizando el control de mercancías y pasajeros en las instalaciones del ASV. Los sectores de carga aérea y las áreas de llegada internacional de pasajeros estarán operativos bajo la supervisión de la Dirección General de Aduanas.

La medida promete impactar positivamente en la reducción de costos y plazos, evitando la necesidad de trasladar cargas a otras aduanas.

La secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, destacó que la nueva zona aduanera mejorará la seguridad y la trazabilidad de las mercancías, abriendo nuevas oportunidades para la región.

Jorge Henn, subsecretario de Transporte, añadió que este avance simplificará el proceso para las pequeñas y medianas empresas (pymes) y sus trabajadores, aumentando la eficiencia en las exportaciones.

Además, se creará una Mesa Técnica entre el Ministerio y ARCA para implementar un Régimen de Exportación Monitoreada, que empleará sistemas de videovigilancia para fiscalizar las operaciones directamente en las empresas. Esto eliminará la necesidad de la presencia física de inspectores de Aduana en los puntos de carga.

El Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) ofrecerá créditos de hasta $200 millones para que las empresas adapten sus instalaciones a estos nuevos requisitos, contribuyendo así a una mayor competitividad de la producción santafesina en el mercado global.