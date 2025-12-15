La primera ruta del motorhome en la Argentina

Córdoba se convierte en pionera en el turismo itinerante con la inauguración de la primera Ruta del Motorhome del país. Este nuevo circuito está diseñado para viajeros en casas rodantes y motorhomes, y cuenta con 10 puntos estratégicos que ofrecen servicios gratuitos esenciales, como agua potable y carga y descarga de aguas grises y negras. La iniciativa busca fortalecer la economía en diversas localidades.
El lanzamiento de esta ruta se alinea con un aumento en el interés de los argentinos por el turismo rodante, impulsado por su flexibilidad, conexión con la naturaleza y la posibilidad de personalizar itinerarios. La simplificación de normativas para la homologación de vehículos y el crecimiento en la producción local de campers también han fomentado este fenómeno.
“Cada punto que inauguramos fortalece la red provincial y ofrece nuevas oportunidades para que los viajeros disfruten del destino”, afirmó Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo.
Diez Destinos Imperdibles en la Ruta
Almafuerte – Complejo Piedras Moras
Con el Lago Piedras Moras, reconocido por su limpieza, el complejo ofrece actividades como buceo, kayak, y paseos en bote, además de un entorno para picnic y espectáculos al aire libre.
Comuna de Amboy – Plaza Vélez Sarsfield
Este destino histórico cuenta con edificaciones tradicionales y un ambiente serrano. Vista panorámica, senderos y opciones gastronómicas regionales son algunos de sus atractivos.
Salsacate – Camping Municipal
Situado en el noroeste de Córdoba, este camping incluye balnearios, senderos y oportunidades para la observación de aves en un entorno natural poco explorado.
Miramar de Ansenuza – Frente a Plaza Marchiquitos
Ideal para el avistaje de aves y deportes náuticos, la Laguna Mar Chiquita ofrece impresionantes atardeceres y la posibilidad de navegar hasta la desembocadura del río Xanaes.
Villa Tulumba – Balneario Municipal
Este sitio combina historia y tranquilidad, con un balneario junto al río Suncho y la popular Laguna del Molle, ideal para disfrutar de picnics.
Serrezuela – Polideportivo Municipal
Conocida por sus termas de El Quicho, Serrezuela ofrece un entorno natural y opciones de gastronomía regional.
Achiras – Oficina de Turismo
Ubicada en el departamento Río Cuarto, destaca por sus paisajes, cascadas y una oferta gastronómica centrada en carnes regionales.
Los Reartes – Camping de Motorhome “Las Acacias”
Una de las localidades más antiguas del Valle de Calamuchita, ofrece actividades como kayak y pesca en un ambiente histórico.
Río Cuarto – Camping Municipal Villa del Sol
Con múltiples atractivos, este camping ofrece 60 parcelas y servicios completos, convirtiéndose en un punto clave para motorhomes.
La Granja – Camping La Toma
Este camping, cercano al Cerro Uritorco, está rodeado de naturaleza y ofrece "ollas" naturales en el río La Granja para relajarse o divertirse.