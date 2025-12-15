La primera ruta del motorhome en la Argentina

Córdoba se convierte en pionera en el turismo itinerante con la inauguración de la primera Ruta del Motorhome del país. Este nuevo circuito está diseñado para viajeros en casas rodantes y motorhomes, y cuenta con 10 puntos estratégicos que ofrecen servicios gratuitos esenciales, como agua potable y carga y descarga de aguas grises y negras. La iniciativa busca fortalecer la economía en diversas localidades.

El lanzamiento de esta ruta se alinea con un aumento en el interés de los argentinos por el turismo rodante, impulsado por su flexibilidad, conexión con la naturaleza y la posibilidad de personalizar itinerarios. La simplificación de normativas para la homologación de vehículos y el crecimiento en la producción local de campers también han fomentado este fenómeno.

“Cada punto que inauguramos fortalece la red provincial y ofrece nuevas oportunidades para que los viajeros disfruten del destino”, afirmó Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo.

Diez Destinos Imperdibles en la Ruta