El terrible accidente que sufrió Gastón Edul

El domingo 14 de diciembre, el Centro de Convenciones de Buenos Aires fue escenario de los Premios Martín Fierro de Streaming, donde se reconocieron las producciones digitales más relevantes de 2025. A partir de las 19:30 horas, Telefe y Olga transmitieron la llamada "alfombra negra," conducida por Gastón Edul y Tefi Russo.

Minutos antes del inicio, Edul apareció con un notable vendaje en su mano izquierda, resultado de un accidente doméstico. "Pasó hace dos horas, chicos. Nunca separen dos bifes de chorizo congelados con un cuchillo," comentó, luciendo optimista a pesar de la situación.

Durante la previa, los conductores recibieron a diversas personalidades, quienes compartieron su entusiasmo por este evento inaugural. Sin embargo, el ambiente festivo se alteró cuando Edul comenzó a sentir dolor y, poco después, tuvo que retirarse del evento debido a una hemorragia.

Aproximadamente a las 22:00 horas, Edul publicó en su cuenta de Instagram que se encontraba en la guardia del hospital, donde fue atendido. Acompañó el mensaje con un emoji sonriente, tranquilizando a sus seguidores sobre su estado de salud.

Su ausencia fue notable, ya que, además de estar nominado como mejor Voz periodística del deporte, era uno de los conductores de la alfombra y debía anunciar algunas ternas. Afortunadamente, el incidente no tuvo mayores consecuencias y se convirtió en una anécdota inédita de la velada.