Martín Fierro de Streaming: todos los ganadores

Este domingo, la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) dio inicio a la primera edición de los premios Martín Fierro a los Canales de Streaming. La ceremonia se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Buenos Aires y se transmitió en vivo a través de OLGA y Telefe, con Damián Betular y Paula Chaves como conductores.

Estos galardones reconocen a los creadores, programas y plataformas digitales que influyeron en el entretenimiento online durante 2025. Los canales OLGA y Luzu fueron los más premiados de la noche.

El premio Martín Fierro de Oro fue otorgado a "Fondo del mar", una producción del CONICET que documentó la histórica campaña submarina que reveló más de 40 nuevas especies marinas.

A continuación, todos los ganadores de los Martín Fierro de Streaming 2025:

  • Martín Fierro de Oro: Fondo del mar - Stream CONICET
  • Producción Integral: OLGA, Luzu
  • Conducción Masculina: Luquita Rodríguez – Vorterix
  • Programa Semanal: Mi primo es Así - OLGA
  • Magazine: SI - OLGA
  • Informativo: Segurola y Habana - Futurock
  • Entrevistador: Juan Pablo Varsky – Clank
  • Revelación: Tapados de Laburo - OLGA
  • Dupla del Año: Germán Beder y Joaco Cavanna - Vorterix
  • Interés General: NDN - Luzu
  • Contenido On Demand: La Cruda - OLGA
  • Mejor Clip del Año: Luzu (voto del público)
  • Musical: Un poco de ruido - Ganador
  • Voz Periodística: Iván Schargrodsky – Cenital
  • Co-conducción Masculina: Damián Betular – OLGA
  • Streamer: Davo
  • Humorístico: SQV - OLGA
  • Transmisión Especial: Fondo del mar - Stream CONICET
  • Conducción Femenina: Nati Jota – OLGA
  • Deportivo: CEF - AZZ
  • Programa Político: Industria Nacional - Gelatina
  • Transmisión Especial Musical: Gracias Mercedes - OLGA
  • Revelación: Ángela Torres - Luzu
  • Programa Federal: Flojo de papeles - Floyd TV (Mendoza)
  • Columnista: Seba De Caro - Gelatina
  • Voz Periodística Deportiva: Flavio Azzaro – AZZ
  • Figura Humorística Femenina: Momi Giardina – Luzu
  • Figura Humorística Masculina: Martín Garabal – Luzu
  • De Actualidad: Ángel responde - Bondi
  • Programa Más Border: Lo del Turco - La canchita
  • Co-conducción Femenina: Yoyi Francella – Luzu
  • Mejor Comunidad: Luzu (voto del público)

Estos premios reflejan la creciente importancia del contenido de streaming en el panorama mediático argentino.

