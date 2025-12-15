Martín Fierro de Streaming: todos los ganadores

Este domingo, la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) dio inicio a la primera edición de los premios Martín Fierro a los Canales de Streaming. La ceremonia se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Buenos Aires y se transmitió en vivo a través de OLGA y Telefe, con Damián Betular y Paula Chaves como conductores.

Estos galardones reconocen a los creadores, programas y plataformas digitales que influyeron en el entretenimiento online durante 2025. Los canales OLGA y Luzu fueron los más premiados de la noche.

El premio Martín Fierro de Oro fue otorgado a "Fondo del mar", una producción del CONICET que documentó la histórica campaña submarina que reveló más de 40 nuevas especies marinas.

A continuación, todos los ganadores de los Martín Fierro de Streaming 2025:

Martín Fierro de Oro: Fondo del mar - Stream CONICET

Fondo del mar - Stream CONICET Producción Integral: OLGA, Luzu

OLGA, Luzu Conducción Masculina: Luquita Rodríguez – Vorterix

Luquita Rodríguez – Vorterix Programa Semanal: Mi primo es Así - OLGA

Mi primo es Así - OLGA Magazine: SI - OLGA

SI - OLGA Informativo: Segurola y Habana - Futurock

Segurola y Habana - Futurock Entrevistador: Juan Pablo Varsky – Clank

Juan Pablo Varsky – Clank Revelación: Tapados de Laburo - OLGA

Tapados de Laburo - OLGA Dupla del Año: Germán Beder y Joaco Cavanna - Vorterix

Germán Beder y Joaco Cavanna - Vorterix Interés General: NDN - Luzu

NDN - Luzu Contenido On Demand: La Cruda - OLGA

La Cruda - OLGA Mejor Clip del Año: Luzu (voto del público)

Luzu (voto del público) Musical: Un poco de ruido - Ganador

Un poco de ruido - Ganador Voz Periodística: Iván Schargrodsky – Cenital

Iván Schargrodsky – Cenital Co-conducción Masculina: Damián Betular – OLGA

Damián Betular – OLGA Streamer: Davo

Davo Humorístico: SQV - OLGA

SQV - OLGA Transmisión Especial: Fondo del mar - Stream CONICET

Fondo del mar - Stream CONICET Conducción Femenina: Nati Jota – OLGA

Nati Jota – OLGA Deportivo: CEF - AZZ

CEF - AZZ Programa Político: Industria Nacional - Gelatina

Industria Nacional - Gelatina Transmisión Especial Musical: Gracias Mercedes - OLGA

Gracias Mercedes - OLGA Revelación: Ángela Torres - Luzu

Ángela Torres - Luzu Programa Federal: Flojo de papeles - Floyd TV (Mendoza)

Flojo de papeles - Floyd TV (Mendoza) Columnista: Seba De Caro - Gelatina

Seba De Caro - Gelatina Voz Periodística Deportiva: Flavio Azzaro – AZZ

Flavio Azzaro – AZZ Figura Humorística Femenina: Momi Giardina – Luzu

Momi Giardina – Luzu Figura Humorística Masculina: Martín Garabal – Luzu

Martín Garabal – Luzu De Actualidad: Ángel responde - Bondi

Ángel responde - Bondi Programa Más Border: Lo del Turco - La canchita

Lo del Turco - La canchita Co-conducción Femenina: Yoyi Francella – Luzu

Yoyi Francella – Luzu Mejor Comunidad: Luzu (voto del público)

Estos premios reflejan la creciente importancia del contenido de streaming en el panorama mediático argentino.