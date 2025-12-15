Martín Fierro de Streaming: todos los ganadores

Martín Fierro de Streaming: todos los ganadoresESPECTÁCULO Julia VOSCO
Este domingo, la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) dio inicio a la primera edición de los premios Martín Fierro a los Canales de Streaming. La ceremonia se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Buenos Aires y se transmitió en vivo a través de OLGA y Telefe, con Damián Betular y Paula Chaves como conductores.
Estos galardones reconocen a los creadores, programas y plataformas digitales que influyeron en el entretenimiento online durante 2025. Los canales OLGA y Luzu fueron los más premiados de la noche.
El premio Martín Fierro de Oro fue otorgado a "Fondo del mar", una producción del CONICET que documentó la histórica campaña submarina que reveló más de 40 nuevas especies marinas.
A continuación, todos los ganadores de los Martín Fierro de Streaming 2025:
- Martín Fierro de Oro: Fondo del mar - Stream CONICET
- Producción Integral: OLGA, Luzu
- Conducción Masculina: Luquita Rodríguez – Vorterix
- Programa Semanal: Mi primo es Así - OLGA
- Magazine: SI - OLGA
- Informativo: Segurola y Habana - Futurock
- Entrevistador: Juan Pablo Varsky – Clank
- Revelación: Tapados de Laburo - OLGA
- Dupla del Año: Germán Beder y Joaco Cavanna - Vorterix
- Interés General: NDN - Luzu
- Contenido On Demand: La Cruda - OLGA
- Mejor Clip del Año: Luzu (voto del público)
- Musical: Un poco de ruido - Ganador
- Voz Periodística: Iván Schargrodsky – Cenital
- Co-conducción Masculina: Damián Betular – OLGA
- Streamer: Davo
- Humorístico: SQV - OLGA
- Transmisión Especial: Fondo del mar - Stream CONICET
- Conducción Femenina: Nati Jota – OLGA
- Deportivo: CEF - AZZ
- Programa Político: Industria Nacional - Gelatina
- Transmisión Especial Musical: Gracias Mercedes - OLGA
- Revelación: Ángela Torres - Luzu
- Programa Federal: Flojo de papeles - Floyd TV (Mendoza)
- Columnista: Seba De Caro - Gelatina
- Voz Periodística Deportiva: Flavio Azzaro – AZZ
- Figura Humorística Femenina: Momi Giardina – Luzu
- Figura Humorística Masculina: Martín Garabal – Luzu
- De Actualidad: Ángel responde - Bondi
- Programa Más Border: Lo del Turco - La canchita
- Co-conducción Femenina: Yoyi Francella – Luzu
- Mejor Comunidad: Luzu (voto del público)
Estos premios reflejan la creciente importancia del contenido de streaming en el panorama mediático argentino.