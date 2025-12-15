Por qué Alejandro Cipolla dejó de ser el abogado de Morena Rial

Alejandro Cipolla informó en sus redes sociales que dejó de ser el abogado de Morena Rial. Luego, en diálogo con TN Show, reafirmó que su decisión tiene como fin preservar la transparencia, la objetividad y el correcto desarrollo del proceso.



“Por medio del presente, informo que he decidido apartarme de la defensa, debido a que se me ha comunicado la existencia de un conflicto de índole personal por parte de la Justicia de San Isidro en relación con mi persona”, escribió el letrado en un comunicado que compartió en sus historias de Instagram.

Acto seguido, señaló: “Con el fin de preservar la transparencia, la objetividad y el correcto desarrollo del proceso, considero que esta decisión es la más adecuada”.

“Mi opinión en los medios no va a ser silenciada por fiscales o jueces o intermediarios afines al poder”, advirtió.

A modo de cierre, aclaró: “Dejo constancia de que mi apartamiento no obedece a otras razones que las aquí expuestas”.

Consultado por este medio, contó que le comunicó su decisión a la mediática, quien supo entender la situación. “Voy a seguir en contacto con ella. Incluso fui el único que consiguió un beneficio en esta causa cuando le dieron la excarcelación. Ella lo sabe. Pero ante un entorno desagradecido prefiero apartarme. Volví cuando Morena fue detenida. Seguiré siendo amigo”, sostuvo.

A modo de cierre aclaró que el Dr. Martín Leiro seguirá al frente de la defensa. “Confío en que va a poder lograr su libertad”, cerró.

Qué pasará con Morena Rial tras el resultado negativo de su test de embarazo

La situación judicial de Morena Rial sumó un giro inesperado en estos últimos días, luego de que surgieran versiones sobre un posible embarazo. A pedido de sus abogados, la influencer fue sometida a los estudios correspondientes, cuyo resultado dio negativo.

Frente a esta novedad, la duda que queda por despejar es saber cómo sigue la causa de la hija de Jorge Rial.

Cuando se le consultó a Leiro en DDM (América) cuáles serán los pasos para proseguir con la defensa de Morena, él explicó: “Puede ser que nos opongamos a la elevación a juicio, pidamos un cambio de codificación. Esto lo voy a consensuar con Alejandro (Cipolla), Morena y su papá. Vamos a tomarnos este fin de semana para analizarlo”.

Pero además, el experto en leyes aclaró que la noticia sobre el supuesto embarazo, no fue una estrategia legal para que la justicia reconsidere la solicitud de prisión domiciliaria a favor de la joven.

Según contó Leiro, Morena prefería mantener en reserva esta situación sensible hasta contar con una confirmación definitiva. La filtración de esta información y el escándalo posterior, no solo la afectó a ella sino también a su familia.

CON INFORMACION DE TODONOTICIAS.