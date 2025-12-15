Pullaro reúne al gabinete ampliado para profundizar la transformación digital del Estado

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezará este lunes, desde las 17, la reunión ampliada de gabinete donde el eje del temario será la marcha del proyecto de transformación digital del Estado santafesino, pero también habrá definiciones sobre los ejes centrales de los dos años que restan de gestión.

Al encuentro, a realizarse en la delegación Rosario del gobierno santafesino, han sido convocados ministros, secretarios, presidentes de las empresas públicas, legisladores y titulares de los partidos que conforman Unidos para Cambiar Santa Fe.

La transformación digital, eje del encuentro

La transformación digital del Estado es el eje de esta reunión que cada tres meses encabeza el gobernador, le dijo a El Litoral, Juan Cruz Cándido, secretario general de la Gobernación y que es uno de los encargados de la organización.

Este encuentro prácticamente coincide con la mitad de mandato de la actual gestión y además del tema de la transformación digital se esperan definiciones de la continuidad del rumbo en los dos años que tiene por delante Pullaro.

“Hay que marcar y renovar expectativas” dijo otro de los funcionarios que trabajan en el armado del encuentro. El objetivo es además que los legisladores y los partidos aliados sepan de primera mano todo lo relativo a las políticas públicas del gobierno santafesino.

La transformación digital del Estado santafesino es una política de Estado integral, impulsada por el Gobierno bajo el programa "Territorio 5.0", que busca modernizar profundamente la administración pública y la relación con la ciudadanía mediante el uso intensivo de tecnologías.

“No se trata solo de digitalizar trámites, sino de repensar el modo en que el Estado se organiza, toma decisiones, se comunica y presta servicios, buscando ser más eficiente, transparente y cercano” repite el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia quien tiene a su cargo la coordinación del programa.

“La transformación digital santafesina, a través de Territorio 5.0 y herramientas como Timbó, es el proceso de llevar la totalidad de la gestión pública a un entorno digital para hacer un Estado más moderno, ágil y al servicio de la gente” agrega el ministro.

Un encuentro con lectura política

La reunión de gabinete ampliado se realiza tras un fin de semana donde asumieron autoridades municipales y comunales en toda la provincia con la presencia de funcionarios y legisladores acompañando a las autoridades locales.

En tanto, el gobernador Pullaro y varios dirigentes radicales estuvieron en CABA avalando la elección de Leonel Chiarella como presidente del comité nacional de la UCR.

