Milei apura definiciones legislativas y diplomáticas para cerrar el año con logros de gestión

Presupuesto 2026 como prioridad central del Gobierno en el cierre del año

Gabinete completo y rol clave de Diego Santilli en las negociaciones

Plazos legislativos ajustados y sesiones convocadas a contrarreloj

Expectativa e incertidumbre por el acuerdo Mercosur–Unión Europea

Discusiones internas en el bloque y pedido de postergación desde Europa

Estrategia 2026 en diseño y posible nueva convocatoria a extraordinarias

El presidente Javier Milei transita el último tramo de 2025 con una agenda intensa y plazos ajustados, en la que confluyen desafíos legislativos urgentes y expectativas en el plano internacional. Con poco más de dos semanas por delante antes de que termine diciembre, el Gobierno apuesta a cerrar el año con avances concretos, mientras comienza a delinear la estrategia política para el 2026.

La prioridad inmediata está puesta en el Congreso. El oficialismo busca que el Presupuesto 2026 obtenga media sanción en los próximos días y, de ser posible, lograr su aprobación definitiva antes de fin de mes. Se trata de un objetivo central para la Casa Rosada, no solo por la relevancia institucional de la norma, sino también porque marcaría un punto de inflexión en un año legislativo complejo para la administración libertaria.

Para esta tarea se encuentra movilizado prácticamente todo el Gabinete, que ya quedó completo tras la jura del teniente general Carlos Presti al frente del Ministerio de Defensa, la última vacante que quedaba tras los cambios impulsados luego de las elecciones de octubre. En este contexto, el ministro del Interior, Diego Santilli, decidió poner en pausa las reuniones con los gobernadores para concentrarse de lleno en las negociaciones parlamentarias vinculadas a la llamada “ley de leyes”.

Santilli tendrá un rol activo en las conversaciones con los distintos bloques y está previsto que siga de cerca el debate en la Cámara de Diputados, incluso presenciando la votación. Para este lunes a las 17 está convocada la comisión de Presupuesto y Hacienda, con el objetivo de constituirla formalmente y designar autoridades tras el recambio legislativo. La intención del oficialismo es avanzar rápidamente hacia la firma del dictamen y llevar el proyecto al recinto sin mayores dilaciones.

Mientras se desarrollan estas gestiones internas, Milei también mantiene la mirada puesta en el frente externo. Poco antes de las fiestas, el 20 de diciembre, podría viajar a Foz de Iguazú, en Brasil, para participar de una cumbre de líderes del Mercosur en la que se esperaba avanzar en definiciones clave sobre el acuerdo comercial con la Unión Europea. Sin embargo, la fecha y la sede aún no están totalmente confirmadas debido a tensiones internas tanto en el bloque sudamericano como en el europeo.

En los últimos días, Francia solicitó formalmente postergar los plazos para la firma del tratado, al considerar que todavía no están dadas las condiciones políticas para una votación favorable entre los Estados miembros de la UE. El planteo apunta a ganar tiempo para incorporar una cláusula de protección más robusta para el sector agrícola europeo, uno de los más reticentes al ingreso de productos latinoamericanos. Pese a estas dificultades, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, mantiene su interés en cerrar el acuerdo con Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

En ese escenario, Milei estaría dispuesto a viajar para respaldar la iniciativa, incluso a pesar de sus conocidas diferencias públicas con el presidente brasileño, Lula da Silva. No obstante, surgieron también discusiones internas en el Mercosur, en particular con Paraguay, que expresó reparos sobre la conducción de las negociaciones y propuso trasladar el encuentro a Brasilia en enero, con una eventual firma más acotada del tratado en diciembre.

Semanas atrás, el Presidente postuló a Fernando Iglesias como embajador ante la Unión Europea, una señal de la relevancia estratégica que el Gobierno le asigna a este acuerdo. Iglesias ya venía trabajando en el tema y acompañó a Milei en foros internacionales clave, como el G7 realizado en Italia el año pasado.

De concretarse el acuerdo con la UE, la gestión libertaria lo presentaría como uno de sus principales logros en política exterior, sumándolo al entendimiento alcanzado durante su presidencia pro tempore del Mercosur con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA). Sin embargo, en el plano interno los tiempos siguen siendo exiguos: al Ejecutivo le quedarían apenas unos pocos días hábiles para intentar avanzar con otras reformas enviadas al Congreso, en un contexto donde no logra aprobar un proyecto propio desde febrero pasado.

Con este panorama, en la Casa Rosada ya asumen que será necesario convocar a un nuevo período de sesiones extraordinarias en 2026. Mientras tanto, el cierre de 2025 encuentra a Milei concentrado en ordenar el frente legislativo y consolidar apoyos, tras una primera etapa dedicada a recomponer vínculos con los gobernadores, y con la estrategia futura aún en pleno proceso de definición.