Estuvo medio año con un teléfono en el estómago y nadie lo sabía

En un caso inusual en Egipto, médicos del Hospital de la Universidad de Asuán llevaron a cabo una cirugía de emergencia para retirar un teléfono móvil que había permanecido en el estómago de un preso durante seis meses.

El paciente, identificado como Mohamed Ismail Mohamed, ingresó a la sala de emergencias quejándose de un intenso dolor abdominal. Una tomografía reveló un objeto extraño en sus intestinos, lo que llevó a los médicos a prepararlo para una operación. Tras la intervención, lograron extraer el teléfono, que se hallaba envuelto en papel film.

Antes de retirar el envoltorio, los médicos esperaron la llegada de la policía, aunque la naturaleza del objeto era evidente. El recluso confirmó que se había tragado el dispositivo hacía seis meses tras usarlo para comunicarse con el exterior. Mohamed explicaba que había realizado esta acción en ocasiones anteriores, pero esta fue la primera vez que no logró expulsarlo.

A pesar de que el hombre no presentó síntomas graves, como hinchazón o estreñimiento, el dolor abdominal lo llevó al hospital. Los galenos advirtieron que su condición incluía una inflamación e infección intestinal severas, aunque la situación podría haber sido más crítica si el teléfono no hubiera estado protegido por el film.

Uno de los médicos involucrados en la cirugía comentó que, de no ser por el envoltorio, el paciente podría haber enfrentado una obstrucción intestinal que requeriría la extirpación de parte de su intestino. Mohamed se encuentra actualmente estable y ha reanudado su alimentación normal.