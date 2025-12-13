La funda que promete curar la adicción al celular

Una empresa de neurociencia ha creado una funda de acero inoxidable de 2,7 kilogramos destinada a limitar el tiempo de uso de teléfonos móviles, con el objetivo de reducir la adicción digital a través del cansancio físico que provoca su manipulación.

Matter Neuroscience ha diseñado un accesorio que contrasta con la tendencia actual del mercado, al ser pesado y complicado de manejar. La funda, compuesta por dos piezas metálicas ajustadas con tornillos, supera el peso de una computadora portátil de 16 pulgadas.

Inspirada en el teléfono Black Diamond de los años ochenta, la carcasa no cabe en los bolsillos y es incómoda de sostener durante períodos prolongados. Esta incomodidad busca inducir un efecto automático que incentive a los usuarios a dejar el teléfono a un lado.

Según la descripción en su página de financiamiento colectivo, "a 2,7 kilogramos, las manos y los brazos se cansan", lo que crea un bucle de retroalimentación contra el uso excesivo. Para retirar la funda, es preciso utilizar una llave Allen, lo que desincentiva su remoción frecuente.

Matter Neuroscience ofrece el producto en dos versiones: acero inoxidable, a un precio de alrededor de 210 dólares, y una versión más pesada de latón, que cuesta 500 dólares. La compañía tiene como objetivo alcanzar una meta de financiamiento de 75,000 dólares y, hasta el momento, ha recaudado cerca de 17,000. Su propuesta combina un enfoque irónico con diseño y neurociencia aplicada a los hábitos digitales.