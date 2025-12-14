Esta semana comienza una nueva entrega del refuerzo alimentario

Del lunes 15 al martes 30 de diciembre, de 7:30 a 12:00, en Santos Vega 435, la Municipalidad de Rafaela lleva a cabo una nueva entrega de refuerzo alimentario.

La entrega se realizará tomando como referencia la terminación del número de documento del titular del beneficio.

De esta manera, el calendario será el siguiente: el lunes 15, lo harán los documentos terminados en 0, el martes 16, en 1; el miércoles 17, en 2; el jueves 18, en 3; y el viernes 19, en 4.

En tanto, el lunes 22, lo harán los documentos terminados en 5; el martes 23, en 6; el viernes 26; en 7; el lunes 29, en 8; y el martes 30, en 9.

Cabe destacar que no se realizará entrega ni el miércoles 24 ni el jueves 25 por celebrarse Navidad.

Es importante aclarar que solo se le realizará la entrega a las personas titulares de la asistencia que se acerquen con el DNI (última versión) y de forma personal, exceptuando a las personas mayores de edad por ser de riesgo, con discapacidad. En todos los casos se deberá presentar un familiar con el DNI del beneficiario.

Cabe recordar que para poder acceder a este beneficio los requisitos son: No ser beneficiario de la Tarjeta Alimentar y no contar con un empleo formal.