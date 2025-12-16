El Banco Central ajusta el régimen cambiario y prepara un plan de acumulación de reservas atado a la inflación

Actualización mensual de las bandas cambiarias según la inflación desde enero de 2026.

Plan de compras de reservas por hasta USD 17.000 millones, condicionado a la demanda de dinero.

Objetivo de remonetización: llevar la base monetaria del 4,2% al 4,8% del PBI.

Intervenciones cambiarias equivalentes al 5% del volumen diario, con posibilidad de compras en bloque.

Continuidad de herramientas monetarias tradicionales y normalización gradual de encajes.

Sesgo contractivo para sostener la desinflación en un contexto de mayor actividad económica.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció una modificación relevante en el esquema de flotación cambiaria: a partir del 1 de enero de 2026, las bandas del dólar —tanto el piso como el techo— comenzarán a actualizarse mensualmente en función del último dato de inflación informado por el Indec. La decisión forma parte de una nueva etapa del programa monetario, que combina mayor previsibilidad cambiaria con un plan explícito para fortalecer las reservas internacionales, condicionado al comportamiento de la demanda de dinero y a la liquidez del mercado.

Según informó la autoridad monetaria, el nuevo mecanismo busca alinear el régimen cambiario con la dinámica de precios y reducir las tensiones derivadas de descalces nominales. En paralelo, el organismo que conduce Santiago Bausili anticipó que podría comprar hasta USD 17.000 millones en el mercado cambiario, siempre que se consolide la demanda de pesos y que los flujos de la balanza de pagos lo permitan. La estrategia, subrayan desde el Central, no requeriría una esterilización permanente, un punto clave en un contexto de normalización monetaria.

La proyección central del BCRA apunta a una remonetización gradual de la economía. En términos concretos, el objetivo es expandir la base monetaria desde el 4,2% del Producto Bruto Interno (PBI) actual hasta el 4,8% hacia el cierre del año próximo. Ese incremento se financiaría, en el escenario base, con la compra de aproximadamente USD 10.000 millones. Si la demanda de dinero creciera un punto adicional del PBI, el volumen de adquisiciones podría escalar hasta los USD 17.000 millones.

Para minimizar impactos sobre el mercado, el Central ajustará el ritmo de compras para que represente, en una primera etapa, el 5% del volumen diario operado en el Mercado Libre de Cambios (MLC). La proporción se adaptará a las variaciones de la operatoria, que en los últimos meses mostró una fuerte contracción: el volumen promedio diario cayó de alrededor de USD 600 millones a cerca de USD 200 millones, sin considerar las operaciones de pase. Además, el BCRA se reserva la posibilidad de realizar compras en bloque para evitar distorsiones o episodios de volatilidad.

Desde la entidad destacaron que, superado el período de incertidumbre electoral, se abren condiciones más favorables para avanzar en una fase orientada al crecimiento, la acumulación de reservas y la profundización del crédito. En ese marco, la política monetaria seguirá tomando como referencia la inflación, su vínculo con la actividad económica y las condiciones financieras que inciden sobre la demanda de dinero. Si la inflación local se ubicara por encima de la internacional, el sesgo será contractivo respecto de la proyección base.

Para administrar la emisión asociada a la compra de divisas, el BCRA continuará utilizando instrumentos tradicionales. Entre ellos, se destacan las operaciones de mercado abierto con LECAPs en pesos y los acuerdos de repos con entidades financieras. También seguirá el proceso de normalización gradual de los encajes bancarios, cuyo impacto será considerado un factor relevante para el equilibrio monetario y la estabilidad de precios.

En condiciones de estabilidad, los saldos de liquidez operativa recibirán una tasa destinada a incentivar inversiones en instrumentos de mayor plazo y con rendimientos reales positivos. La ventanilla de pases activos se mantendrá vigente, con tasas definidas en función del rendimiento de las LECAPs de corto plazo, más una prima establecida por el Central.

El comunicado oficial concluye con una señal de continuidad en el enfoque antiinflacionario: el BCRA prevé un ciclo de expansión de la actividad y del crédito al sector privado, pero mantendrá un sesgo contractivo para asegurar que la oferta monetaria crezca a un ritmo inferior al de la demanda, con el objetivo de seguir reduciendo la inflación.