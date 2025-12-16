Conocé los servicios de salud que se brindan en el nuevo y el antiguo hospital

El nuevo hospital de Rafaela ya se encuentra funcionando con diferentes especialidades para la ciudad y la región, ampliando servicios, tecnología y cuidados para cada etapa de la vida.

En este nuevo esquema, el antiguo edificio de calle Lisandro de la Torre también continuará brindando servicios de salud a la comunidad. Por eso, a continuación se detallará cómo será la organización de las prestaciones en cada espacio.

En el edificio de bulevar Lehmann se realizará atención de guardia pediátrica y adultos, emergencias, internación con áreas dedicadas a usuarios de salud mental, maternidad y neonatología, terapias intensivas, laboratorio, hospital de día oncológico, medicina transfusional, diagnóstico por imágenes, cirugías.

El área de diagnóstico por imágenes comprende estudios con tecnología de última generación como resonancias, tomografías, ecografías, mamografías, Rayos X digital. Los turnos se sacan vía WhatsApp al número 3492 - 392741.

El edificio de calle Lisandro de la Torre se transforma para la atención de consultorios externos por especialidad, rayos, ecografías, laboratorios (extracciones), vacunatorio, enfermería, salud mental, rehabilitación, trabajo social, farmacia.

Cabe aclarar que los turnos para consultorios externos se continúan otorgando a través de las líneas habituales. Para pediatría, neonatología, tocoginecología, ginecología, obstetricia, salud sexual, cirugía pediátrica, otorrinolaringología, psiquiatría, nutrición general y oncología se debe enviar un mensaje al WhatsApp 3492 - 310027.

En tanto que para las especialidades cirugía, endoscopías, urología, infectología, oftalmología, oncología, clínica médica, dolor, neumonología, espirometrías, endocrinología y nefrología, se debe enviar un mensaje al WhatsApp 3492 - 319795.

Para cardiología, ecocardiogramas, holter, MAPA, ergometrías, neurología, electroencefalograma, neurocirugía, psicología, psicología oncológica, traumatología y reconocimientos médicos, se debe enviar un WhatsApp al 3492 - 315799