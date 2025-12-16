Bryan J. Mayer : “Las impericia de Viotti y su equipo espantaron a Mercado Libre"

Los rumores de posible abandono de sus instalaciones en Rafaela por parte de MercadoLibre llevan tiempo. Ahora, ante la falta de consenso con las autoridades municipales, es un hecho. En ese sentido, uno de los referentes opositores que viene trabajando en temas de desarrollo local es Bryan J. Mayer se refirió a la cuestión y acusó al municipio de “no escuchar las necesidades del sector privado para desarrollarse y generar empleo”.

En ese sentido, Mayer es el autor del Régimen de Incentivo Municipal a las Inversiones que busca -entre otras herramientas- alivianar la carga de tributos a quienes generan desarrollo económico y empleo en la ciudad. En el caso de MercadoLibre, se estima que paga más de 110 millones de pesos por mes solamente para esa obligación.

Según el ex corresponsal de guerra, “es una locura que el municipio busque ser ‘socio’ de las empresas solamente para recaudar un porcentaje de su facturación y, muchas veces, no dar nada a cambio”. Por eso avizora que “son muchas las empresas y organismos que van a seguir este camino de oponerse a lo que sienten injusto o un robo de guantes blancos”.

Mayer recordó que “cuando discutimos el RIMI en el Concejo, la secretaria Imorberdof representó al municipio y dijo que el DREI es una carga secundaria o mínima para el que debe pagarlo, acá se hace evidente lo que respondí aquel día: no es una carga menor para el que quiere trabajar y crecer. Es un ítem que inclina la balanza antes de resolver venir, quedarse o no en nuestra ciudad”.

El funcionario nacional también cuestionó que “el municipio tampoco tiene una postura coherente ni de diálogo en el tema del Banco Nación, que está planteando la inconstitucionalidad del cobro”. Para Mayer “las impericias de Viotti y su equipo nos están ubicando cada vez más lejos de los estándares que ponían a Rafaela como un ejemplo a nivel nacional”.

El rafaelino resumió que “vengo proponiendo ser competitivos como ciudad pero Viotti sigue insistiendo que temas como el DREI son secundarios para el privado y con una estrategia de gestión que no fomenta el diálogo, por lo que las medidas están cada vez más alejadas de las necesidades que se deben resolver.”