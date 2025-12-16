Quedarte sin nafta puede costarte una multa en un país de Europa

Para muchos conductores, quedarse sin combustible es apenas un descuido o una cuestión de mala suerte. Sin embargo, en Alemania la ley no lo interpreta de esa manera. En las autopistas del país, quedarse sin nafta se considera una situación totalmente evitable y, por lo tanto, puede ser sancionada.

La normativa apunta directamente a la seguridad vial. Las famosas autopistas alemanas, diseñadas para circular a altas velocidades, requieren que el tránsito sea lo más fluido posible. Una detención inesperada por falta de combustible implica un riesgo serio de accidentes, tanto para quien se detiene como para el resto de los conductores.

Por ese motivo, la legislación alemana no solo penaliza al conductor que se queda sin nafta, sino también acciones posteriores, como caminar por la banquina para buscar ayuda o combustible. El mensaje es claro: en Alemania, planificar el viaje y controlar el nivel de nafta es parte de la responsabilidad obligatoria de manejar.