Relevo en la conducción de ARCA: renuncia de Juan Pazo y continuidad técnica con Andrés Vázquez

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) atraviesa un cambio relevante en su conducción tras la renuncia de Juan Alberto Pazo a la Dirección Ejecutiva del organismo. La salida del funcionario, confirmada en la madrugada mediante un comunicado del Ministerio de Economía y formalizada horas después en el Boletín Oficial, se inscribe en un contexto de reordenamiento interno que el Gobierno busca presentar como una transición ordenada y sin alteraciones en el rumbo de la política tributaria y aduanera.

La decisión quedó oficializada a través del Decreto 890/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. Allí se acepta, a partir del 18 de diciembre de 2025, la renuncia de Pazo al frente de ARCA, un ente autárquico clave dentro del esquema económico oficial. Desde la cartera económica explicaron que el alejamiento responde a la voluntad del funcionario de regresar al sector privado, aunque continuará colaborando con Caputo en iniciativas vinculadas al fortalecimiento de la actividad privada y el crecimiento económico.

El mismo decreto dispuso la designación de Andrés Edgardo Vázquez como nuevo Director Ejecutivo de ARCA, también con vigencia desde el 18 de diciembre. Para permitir su nombramiento, se aceptó previamente su renuncia al cargo de Director General de la Dirección General Impositiva (DGI), función que ocupaba hasta ahora dentro del mismo organismo. El texto oficial remarca que Vázquez completará el período de ley, una señal explícita de continuidad institucional y de respaldo político a su perfil técnico.

Desde el Ministerio de Economía destacaron que la gestión de Pazo estuvo marcada por “grandes y profundas transformaciones” en el funcionamiento de ARCA. Entre las principales medidas impulsadas durante su mandato se enumeran la simplificación de regímenes informativos, la implementación del IVA Simple, el Régimen Simplificado de Ganancias y el impulso del Proyecto de Ley de Inocencia Fiscal, iniciativas alineadas con el objetivo oficial de reducir cargas administrativas y promover una mayor formalización de la economía.

El propio Caputo utilizó sus redes sociales para despedir al funcionario saliente y dar la bienvenida a su sucesor. En su mensaje, definió a Pazo como “una pieza fundamental dentro del equipo económico” y resaltó su honestidad, profesionalismo y capacidad de ejecución. Al mismo tiempo, expresó el deseo de que en el futuro pueda regresar al sector público, dejando en claro el reconocimiento político a su paso por la gestión.

La llegada de Andrés Vázquez al frente de ARCA es presentada como una apuesta a la continuidad de las políticas tributarias y aduaneras impulsadas por el Gobierno de Milei. Con más de 30 años de trayectoria en el ámbito fiscal, Vázquez cuenta con un perfil marcadamente técnico y una extensa experiencia en tareas de control, fiscalización y monitoreo impositivo, factores que el Ejecutivo considera centrales en esta etapa.

El nuevo titular de ARCA es Licenciado en Administración y Contador Público, títulos obtenidos en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), y posee una amplia formación complementaria en control financiero y prevención del lavado de dinero. A lo largo de su carrera participó en múltiples cursos y seminarios internacionales, especialmente en los Estados Unidos, donde se capacitó en investigaciones sobre lavado de activos, interdicción aeroportuaria y control de precursores químicos, entre otros temas sensibles.

Ese recorrido le permitió adquirir un conocimiento profundo en técnicas de lucha contra el fraude económico y el crimen financiero, áreas que adquieren especial relevancia en el contexto actual. Desde el Gobierno entienden que su designación refuerza la estrategia de control sin modificar los lineamientos generales ya establecidos, en un intento por transmitir previsibilidad tanto al sector productivo como a los mercados.

Con este recambio, el Ejecutivo busca cerrar una etapa y abrir otra sin sobresaltos, reafirmando la idea de continuidad en la gestión económica y sosteniendo el enfoque técnico en uno de los organismos más sensibles del Estado.