Pullaro y Enrico recorrieron la obra del nuevo Instituto Brown: "Estos fondos son enteramente provinciales"

La construcción del edificio del Instituto Superior Nº 8 “Almirante Brown”, en la esquina de Castellanos y Güemes, avanza a ritmo sostenido en la ciudad de Santa Fe y se consolida como una de las obras educativas más relevantes impulsadas por la provincia.

Este martes, el gobernador Maximiliano Pullaro, acompañado por los ministros Lisando Enrico y José Goity, de Obras Públicas y Educación, respectivamente recorrieron el predio para evaluar el estado de los trabajos y el alcance del proyecto.

Durante la visita, el ministro Enrico, brindó definiciones sobre la inversión, el diseño del edificio y el contexto educativo en el que se inscribe la obra, que busca dar respuesta a una histórica demanda del profesorado.

Una obra pensada para el entorno

Enrico destacó el avance concreto de la construcción y subrayó las características del nuevo edificio. “Estamos muy contentos con el gobierno de Santa Fe de poder estar viendo el avance concreto de esta obra distinta que va a tener como destino el profesorado Almirante Brown”, expresó.

En ese sentido, explicó que se trata de una estructura completamente diferente a la concebida originalmente. “Es una estructura completamente iluminada con luz natural. Treinta aulas, una inversión de 24.000 millones de pesos, mucha circulación y comodidad en tres niveles”, detalló.

Enrico recordó que el proyecto inicial debió ser reformulado de manera integral: “La obra estaba pensada como un edificio de 12 pisos, con subsuelo”. Frente a ese escenario, explicó que el equipo técnico rediseñó la propuesta: “Lo llevamos a tres pisos y una planta baja de circulación, con una mirada hacia la Casa de los Gobernadores y un juego en el entorno arquitectónico de ambos edificios”.

Avance de obra e inversión provincial

Según precisó el ministro, la construcción ya alcanzó un 28% de avance y el objetivo es que el edificio esté plenamente operativo para el ciclo lectivo 2027. “Hoy está en un 28% de avance, estamos trabajando fuertemente para que las clases en el 27 arranquen en este lugar”, afirmó.

Enrico remarcó que el edificio fue diseñado pensando en la dinámica diaria del instituto y en la cantidad de estudiantes que lo transitan. “No es un profesorado habitual. Va a haber mucha comodidad. Está pensado para que los más de 3.100 alumnos de las carreras que tiene el instituto estén en un ámbito completamente nuevo”, señaló.

Finalmente, sobre el financiamiento, fue categórico: “Esto es fondos de la provincia de Santa Fe, impuestos de los santafesinos bien administrados. Estos fondos son enteramente provinciales. Acá no hay un peso de la Nación”, cerró.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.