Paredes viajó a Roma e ilusionó a los hinchas

Boca Juniors finalizó su temporada tras ser eliminado por Racing en el Torneo Clausura y ha licenciado a su plantel hasta el inicio de la pretemporada. Durante este receso, Leandro Paredes viajó a Roma y asistió a un partido de la AS Roma en la Serie A, donde saludó a varios de sus excompañeros, incluido Paulo Dybala.

La visita de Paredes ha reavivado rumores sobre un posible interés de Boca por Dybala, quien no ha renovado su contrato con la Roma y cuya situación contractural está siendo seguida de cerca por el club argentino. Marcelo "Chelo" Delgado, responsable del fútbol en Boca, confirmó el interés del club: “Ojalá podamos hacer el esfuerzo, su contrato vence en junio de 2026. Evaluaremos qué hacer”.

Por su parte, La Gazzetta Dello Sport reportó que la renovación de Dybala con la Roma está prácticamente descartada, a raíz de lesiones y falta de continuidad. Además, el jugador también está considerando ofertas de clubes en Estados Unidos y Arabia Saudita.

Según TyC Sports, Boca espera una "señal clara" para proceder de forma decisiva por el delantero. La influencia de Leandro Paredes podría ser clave para convencer a Dybala de regresar al fútbol argentino, tras su paso previo por Instituto de Córdoba en la década de 2010.