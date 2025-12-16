El sindicato de futbolistas de Australia expresó su repudio al ataque antisemita en Bondi Beach

El sindicato de futbolistas de Australia expresó su repudio al ataque antisemita en Bondi BeachDEPORTESNone
El Sindicato de Futbolistas Profesionales de Australia (PFA) condenó el ataque antisemita ocurrido en Bondi Beach, Sídney, durante la festividad judía de Janucá, que dejó 15 muertos y varios heridos, generando conmoción en todo el país.
En un comunicado, la PFA expresó su tristeza por el incidente y ofreció sus condolencias a las familias de las víctimas, así como su apoyo a la comunidad judía de Australia. El sindicato destacó la rápida respuesta de los servicios de emergencia y la ayuda de los ciudadanos presentes en la escena.
La PFA anunció que facilitará recursos para apoyar a sus afiliados y sus familias, reafirmando su compromiso en contra de la violencia y la discriminación. Este pronunciamiento se une a una serie de condenas provenientes de diversos sectores sociales, deportivos y políticos.
Las autoridades australianas continúan la investigación del ataque, catalogado como un acto de extrema gravedad, resaltando la necesidad de fortalecer la convivencia y la seguridad frente a los delitos motivados por el odio religioso.