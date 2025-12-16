Inter Miami teme perder a su gran figura de los playoffs

Inter Miami continúa su estrategia de refuerzos en el mercado de fichajes. A la llegada del defensor Sergio Reguilón, el equipo liderado por Lionel Messi enfrenta la posibilidad de perder a una de sus figuras clave, Tadeo Allende, quien brilló durante los playoffs de la MLS.

Allende destacó al marcar seis goles y aportar seis asistencias, siendo fundamental en la trayectoria del equipo hacia su primer campeonato en la liga. Sin embargo, deberá regresar al Celta de Vigo en unas semanas, aunque Inter Miami busca retenerlo. La negociación se complica con una diferencia económica, pues el club de David Beckham ha ofrecido 4 millones de euros, mientras que el Celta reclama 6.

En declaraciones recientes, Allende comentó sobre su incertidumbre respecto a su futuro: “El día a día, la familia, es la prioridad. Vamos a ver qué pasa. También estoy ansioso, porque tengo la misma información que ustedes”, dijo, reafirmando su deseo de disfrutar unas vacaciones antes de tomar decisiones.

Por otro lado, el Celta de Vigo enfrenta una temporada cargada, con competiciones en LaLiga, Copa del Rey y Europa League. La incorporación de Allende sería bien recibida para fortalecer el equipo, especialmente en un momento donde se busca solventar cuestiones económicas en la MLS.

Mientras tanto, Inter Miami se refuerza con Sergio Reguilón, quien llega al club tras su paso por equipos de renombre como el Real Madrid y el Tottenham. El lateral se mostró entusiasmado por unirse a un “proyecto muy ambicioso” y tiene claro su objetivo: “seguir ganando y competir por todos los trofeos”.

El nuevo contrato de Reguilón se extenderá hasta diciembre de 2027, con opción de ampliarlo hasta 2028. Con este fichaje, Inter Miami continúa su movimiento en el mercado de forma activa, buscando consolidar su éxito tras la reciente coronación en la MLS.



















































































































