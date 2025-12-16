Se cruzó con Messi en India y la selfie recorrió el mundo

Mientras miles de fanáticos en India gastaban sus ahorros para ver a Lionel Messi, un chofer local tuvo la oportunidad de su vida sin gastar un solo dólar. Sin un pase VIP ni una entrada de 20 lakh (22 mil dólares), este afortunado logró fotografiarse con el astro argentino y sus compañeros Rodrigo De Paul y Luis Suárez durante un traslado en medio de un habitual atasco.
La imagen se volvió viral rápidamente, mostrando a Messi serio pero relajado, mientras De Paul y Suárez sonreían junto al chofer, quien disfrutaba de su inesperada experiencia. Este encuentro fortuito subraya cómo, a veces, el azar puede ofrecer momentos que muchos solo sueñan.
