Viotti lo hizo posible: Mercado Libre se va de Rafaela para no seguir pagando el "curro" del DREI y las Tasas exorbitantes

Mercado Libre abandona Rafaela y opta por el home office para evitar tasas municipales

Mercado Libre ha decidido cerrar sus oficinas en Rafaela tras no alcanzar un acuerdo con la administración municipal sobre el pago del Derecho de Registro e Inspección (DREI). La compañía, que compite directamente con el comercio local, ha ejercido presión sobre distintos municipios del país para eludir cargas fiscales, logrando beneficiarse en diversas ocasiones, especialmente en Córdoba.

Durante el 2025, Mercado Libre estaba pagando alrededor de 115 millones de pesos mensuales por el DREI en Rafaela. Sin embargo, en las negociaciones con el municipio, la empresa solicitó pagar un monto fijo, no vinculado a sus niveles de facturación, y ofreció solo 10 millones de pesos en lugar de los 40 millones exigidos por la ciudad. Viotti dejo no y perdió.

Desde la Intendencia, existe malestar por la falta de disposición de Mercado Libre (están enojados por que ML no se deja robar) para comprometerse con el pago de tasas que consideran justas (¿piensan que mantener ñoquis y seguir gastando dineros sin sustento es justo?). Se anticipa que será emitido un comunicado oficial para aclarar la situación.

Recordemos que por este mismo tema el Banco Nación ha logrado una medida cautelar que suspende temporalmente el pago del DREI en su sucursal local, mientras continúa negociando un acuerdo con el municipio. En contraste, las autoridades de Rafaela han dejado en claro que no crearán una ordenanza específica para beneficiar a Mercado Libre ( macho dijo la partera), ya que eso sería injusto para otras empresas y perjudicaría las finanzas municipales en un contexto económico complicado.

Señores de la Municipalidad, Intendente Viotti: Comprendan que Argentina está cambiando y ya nadie quiere regalarle dinero a los políticos para que estos lo usen en su propio beneficio con el argumento que lo hacen para el bien de la gente, ese discurso es el mismo que nos llevó a la decadencia desde hace más de 80 años, y que algunos vivos siguen repitiendo. Crezcan, cambien su cabeza y se darán cuenta que las cosas pueden cambiar, de lo contrario deberán entender que tienen el boleto picado y que poco les queda en la política.