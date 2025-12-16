Juana Repetto reveló la compleja decisión que enfrenta con Sebastián Graviotto tras separarse

Juana Repetto volvió a activar su cajita de preguntas en Instagram, donde una seguidora la sorprendió con una consulta sobre su exesposo, Sebastián Graviotto, y el futuro de su relación. “¿Te vas a casar con Sebi?”, preguntó la seguidora.

Repetto aclaró su situación actual, afirmando que aunque legalmente aún están casados, se encuentran separados. “Ya comenzaremos con los trámites de divorcio. No me importa un papel”, señaló.

Además, la influencer reveló que su tercer embarazo ocurrió tras la separación, tras un reencuentro inesperado con Graviotto. Graviotto había comentado previamente sobre ese reencuentro: “Una noche la invité a cenar, la pasamos bien y, bueno, pasó lo que pasó”.