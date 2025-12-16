YPF se retira de Profertil y consolida un giro estratégico hacia Vaca Muerta

YPF vendió el 100% de su participación en Profertil por u$s635 millones y completó su salida de la compañía.

Adecoagro y la Asociación de Cooperativas Argentinas controlan ahora la totalidad de la empresa.

La desinversión se enmarca en el Plan 4x4 de YPF y su foco en Vaca Muerta.

Profertil abastece cerca del 60% del consumo local de urea y es clave para el agro.

La planta de Bahía Blanca es una de las más eficientes del mundo en fertilizantes nitrogenados.

El cambio accionario abre la puerta a futuras inversiones y a un mayor protagonismo de capitales nacionales.

La petrolera estatal YPF concretó la venta del total de su participación en Profertil S.A., una de las compañías clave del entramado agroindustrial argentino, y cerró así una reconfiguración completa del paquete accionario de la mayor productora local de fertilizantes nitrogenados. La operación marca un nuevo paso en la estrategia de desinversión de activos no centrales y refuerza el cambio de perfil de la compañía hacia el desarrollo del shale en Vaca Muerta.

Según informó la empresa a la Comisión Nacional de Valores, el pasado 12 de diciembre YPF aceptó la oferta presentada por Agro Inversora Argentina, sociedad perteneciente al grupo Adecoagro, para la compra del 50% del capital social y de los derechos de voto que la petrolera poseía en Profertil. La transacción involucra 391.291.320 acciones Clase B y fue pactada por un monto de u$s635 millones, sujeto a un mecanismo de ajuste de precio previamente acordado entre las partes. El cierre definitivo de la operación permanece condicionado al cumplimiento de una serie de requisitos contractuales habituales en este tipo de operaciones.

Con esta venta, YPF completa su salida de Profertil, empresa que hasta ahora era controlada en partes iguales por la petrolera y la multinacional canadiense Nutrien. La desinversión se produce luego de que, semanas atrás, un consorcio nacional liderado por Adecoagro adquiriera el 50% que estaba en manos de la firma extranjera, lo que permitió avanzar hacia una estructura de control íntegramente local.

La salida de Nutrien respondió a una revisión global de su portafolio, en un contexto internacional marcado por la volatilidad del mercado de fertilizantes y la presión sobre los márgenes. La Argentina fue una de las plazas que quedaron fuera de su estrategia de largo plazo, decisión que abrió la puerta a un recambio total de accionistas en una compañía considerada estratégica para la producción agrícola regional.

Para YPF, la operación se inscribe dentro del denominado Plan 4x4, orientado a concentrar inversiones en activos de mayor rentabilidad y escala. En esa línea, la empresa avanzó en la venta de campos maduros convencionales, se desprendió de activos en Chile y Brasil y mantiene la intención de desinvertir en Metrogas. En paralelo, reforzó su presencia en Vaca Muerta mediante la adquisición de áreas como Sierra Chata a ExxonMobil y Rincón de la Ceniza y La Escalonada a Total Argentina.

Del otro lado de la operación, Adecoagro emerge como el nuevo actor dominante del mercado local de fertilizantes. El consorcio que lidera —con una participación del 90% y el acompañamiento de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) con el 10%— consolida ahora el control total de Profertil, una empresa que abastece cerca del 60% del consumo interno de urea granulada.

Profertil opera una planta de última generación en el polo petroquímico de Bahía Blanca, con una capacidad anual de aproximadamente 1,3 millones de toneladas de urea y 790 mil toneladas de amoníaco. Su acceso a gas natural y energía eléctrica a costos competitivos la posiciona como una de las productoras más eficientes del mundo en su segmento. Además, cuenta con una red logística distribuida en puntos estratégicos del país, que le permite abastecer tanto al mercado interno como a la región.

Desde Adecoagro destacaron el valor estratégico de la compañía y la posibilidad de seguir expandiendo su capacidad productiva. En ese sentido, existe desde hace años un proyecto de ingeniería para construir una planta gemela en el complejo de Bahía Blanca, que permitiría duplicar la producción con una inversión estimada en u$s1.000 millones, orientada tanto al mercado doméstico como a la exportación.

El traspaso completo de Profertil a capitales nacionales abre interrogantes sobre el impacto que tendrá en la articulación entre el sector agropecuario, el cooperativismo y la política de precios de insumos clave. Al mismo tiempo, confirma el rumbo de YPF hacia una cartera más concentrada en energía no convencional, en un contexto de redefinición del rol de las empresas públicas en la economía argentina.