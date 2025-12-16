Instituto sacudió el mercado cordobés

Instituto ha confirmado la llegada del delantero Franco Jara como nuevo refuerzo para la temporada 2026. Su fichaje se lleva a cabo pocos días después de su desvinculación de Belgrano, lo que genera un fuerte impacto debido al cambio de camiseta dentro de la ciudad.

La operación fue compleja, ya que Jara tenía otras ofertas en vista. No obstante, la dirigencia de Instituto realizó un esfuerzo económico significativo para asegurar su contratación, convencida de su importancia para el ataque en el proyecto dirigido por Daniel Oldrá.

Desde el club se valoran no solo las habilidades goleadoras de Jara, quien anotó 29 goles en 87 partidos oficiales con Belgrano, sino también su experiencia y liderazgo, aspectos clave para el fortalecimiento del plantel.

La presentación oficial de Jara fue acompañada de un mensaje provocador hacia su ex club: “Bienvenido al único club de la ciudad”, lo que generó revuelo entre los aficionados.

Instituto se prepara para la temporada sumando a un delantero de calidad y espera que Jara, quien también cuenta con experiencia internacional en México y la MLS, se una a la pretemporada en el predio La Agustina en los próximos días. La incorporación subraya la ambición del club de ser protagonista en la próxima liga.