La Selección Argentina y España jugarán la Finalissima antes del Mundial

La Copa de Campeones CONMEBOL-UEFA, conocida como Finalissima, celebrará su segunda edición antes de la Copa Mundial 2026. Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), confirmó en la Asamblea General de la RFEF que se alcanzó un acuerdo con la UEFA para que Argentina y España se enfrenten en la final oficial de la FIFA el próximo marzo.

El encuentro se llevará a cabo el viernes 27 de marzo en el Estadio Icónico de Lusail, Catar, escenario donde Argentina se coronó Campeón del Mundo en 2022.

Esta confirmación aclara la realización del torneo que enfrentará a los campeones de la Copa América y la Eurocopa. Para la selección argentina, este partido representa una significativa oportunidad de revalidar su título a pocos meses del Mundial 2026. Cabe recordar que en la edición anterior, Argentina se impuso 3-0 a Italia en Wimbledon, justo antes del Mundial de Qatar.