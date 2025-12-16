Sesiones extraordinarias: el oficialismo acelera en Diputados con Presupuesto, reformas fiscales y agenda estructural

Diputados debatirá este miércoles el inicio del temario de sesiones extraordinarias desde las 14.

El Presupuesto 2026 es el proyecto con mayores chances de aprobación para el oficialismo.

También se tratarán la reforma del Régimen Penal Tributario y la ley de estabilidad fiscal y monetaria.

La Libertad Avanza preside comisiones clave, aunque sin mayoría propia en el Congreso.

El Senado prepara el debate de la reforma laboral en paralelo al Presupuesto.

El temario incluye además reformas judiciales y cambios en la ley de glaciares.

La Cámara de Diputados convocó a la primera sesión en el recinto del período de sesiones extraordinarias para este miércoles 17 de diciembre, a partir de las 14, con un temario que concentra algunos de los proyectos centrales impulsados por el Poder Ejecutivo. La convocatoria se produjo en paralelo al inicio del trabajo en comisiones y marca el comienzo de una etapa clave para el Gobierno, que busca capitalizar su crecimiento legislativo tras las elecciones de octubre, aunque aún sin mayoría propia ni quórum asegurado.

El primer proyecto en el orden del día será el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal 2026, una iniciativa que el oficialismo considera prioritaria y con mayores probabilidades de aprobación dentro del paquete enviado al Congreso. La ley de gastos se presenta como la columna vertebral del programa económico, en un contexto donde el Ejecutivo apuesta a consolidar previsibilidad fiscal y mostrar capacidad de gestión parlamentaria.

Junto al Presupuesto ingresaron otras dos iniciativas de peso. Por un lado, la reforma del Régimen Penal Tributario, denominada “Inocencia Fiscal”, que apunta a modificar criterios de punibilidad y responsabilidades en materia impositiva. Por otro, el proyecto de ley de compromiso para la estabilidad fiscal y monetaria, que establece la obligación de proyectar presupuestos equilibrados o superavitarios y prohíbe explícitamente el déficit financiero. Ambas propuestas se inscriben en la narrativa oficial de orden macroeconómico y disciplina fiscal.

La Libertad Avanza incrementó su volumen legislativo tras los últimos comicios, pero continúa enfrentando limitaciones estructurales: no cuenta con mayoría pura en ninguna de las dos cámaras ni con gobernadores propios que funcionen como anclaje territorial. En ese escenario, cada avance parlamentario requiere acuerdos puntuales y una cuidadosa ingeniería política para sortear resistencias opositoras.

En ese marco, la conducción de Diputados avanzó en el armado de las comisiones estratégicas. El oficialismo logró constituir las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal, claves para el tratamiento de los proyectos en agenda. Ambas quedaron presididas por legisladores libertarios: Alberto Benegas Lynch en Presupuesto y Laura Rodríguez Machado en Legislación Penal, quienes ratificaron sus cargos. El kirchnerismo, en cambio, optó por dejar en suspenso sus lugares de conducción, una señal política que anticipa un vínculo tenso durante el debate.

Para este martes, Rodríguez Machado convocó a una reunión a las 10 para iniciar el análisis del proyecto de Inocencia Fiscal, mientras que por la tarde se prevé un plenario conjunto con Presupuesto y Hacienda. El objetivo del Ejecutivo es acelerar los dictámenes y girar rápidamente las iniciativas al Senado. La hoja de ruta oficial contempla dictaminar el viernes y dejar los proyectos en condiciones de sanción definitiva hacia el sábado 27 o el lunes 29 de diciembre.

En paralelo, la Cámara alta también se prepara para un cierre de año intenso. El Senado realizará este martes una reunión de Labor Parlamentaria para definir el recorrido de la reforma laboral. Allí se discutirá, en primer término, la integración de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda. La titular del bloque libertario, Patricia Bullrich, apunta a obtener dictamen del proyecto de Modernización Laboral el viernes y debatirlo en conjunto con el Presupuesto, en una estrategia de acumulación política que busca mostrar coherencia entre las reformas estructurales.

El temario de extraordinarias, que se extenderá del 10 al 30 de diciembre de 2025, incluye además otras iniciativas sensibles. En el plano judicial, se incorporó la propuesta de Reforma del Código Penal, con cambios en definiciones y penas para distintos delitos, en línea con estándares que el Ejecutivo considera actualizados. También figura la adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, una modificación a la Ley 26.639 que ya genera advertencias por su posible impacto ambiental.

Con un calendario ajustado y debates de alto voltaje, el Congreso se encamina a un fin de año atravesado por definiciones clave. Para el Gobierno, las sesiones extraordinarias representan una prueba de fuego: no sólo para avanzar con su agenda, sino para demostrar que puede construir mayorías en un escenario político fragmentado.