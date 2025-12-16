Almirón: el nuevo entrenador de Rosario Central

Rosario Central ha designado a Jorge Almirón como su nuevo director técnico, tras la renuncia de Ariel Holan justo después de que el equipo se coronara campeón del Trofeo de Liga 2025. Esta decisión se da a pocos días del regreso del club a la Copa Libertadores y en un contexto marcado por el retorno de Ángel Di María, figura clave del equipo.

La salida de Holan, inesperada para muchos, llevó a la dirigencia auriazul a buscar un reemplazo de manera urgente. Durante una semana, se barajaron nombres como Eduardo Coudet, Ramón Díaz y Gabriel Milito, pero finalmente se optó por Almirón, quien firmará un contrato hasta diciembre de 2026. Su objetivo será mantener el protagonismo a nivel local y triunfar en competiciones internacionales.

La última experiencia de Almirón fue en Colo-Colo, donde dirigió entre enero de 2024 y agosto de 2025. Allí, ganó dos títulos: la Liga de Primera 2024 y la Supercopa de Chile. Sin embargo, su etapa en Santiago concluyó abruptamente tras una goleada de 4-1 ante Universidad Católica, que dejó al Cacique en la octava posición y fuera de las copas internacionales.

Antes de su paso por Chile, Almirón dirigió a Boca Juniors, donde alcanzó la final de la Copa Libertadores 2023, perdiendo 2-1 frente a Fluminense en tiempo suplementario. Su tiempo en el Xeneize duró menos de siete meses, con un saldo de 17 victorias, 12 empates y 13 derrotas, logrando una efectividad del 50%.

Ahora, Almirón enfrenta el desafío de liderar un plantel campeón, potenciar el regreso de Di María y competir con ambición en la Copa Libertadores.