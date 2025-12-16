El Congreso entra en modo reformas y el oficialismo acelera su agenda antes de fin de año

El Congreso inicia una semana intensa para tratar el paquete reformista del Poder Ejecutivo.

Diputados debatirá hoy en comisiones y buscará mañana la media sanción de tres proyectos clave.

El Presupuesto 2026 aparece como el proyecto con mayor consenso dentro del oficialismo.

Las reformas tributarias y el régimen de “inocencia fiscal” generan mayor resistencia.

El Senado comenzará a definir su hoja de ruta hasta el 30 de diciembre.

La reforma laboral será el eje de mayor tensión política en la Cámara Alta.

El Congreso Nacional comienza a transitar una semana clave con la activación del paquete reformista enviado por el Poder Ejecutivo, en una carrera contrarreloj para obtener dictámenes, medias sanciones y, en algunos casos, la aprobación definitiva de proyectos estratégicos antes del cierre del período de sesiones extraordinarias, previsto para el 30 de diciembre. Diputados y Senado funcionarán en paralelo, con agendas intensas y negociaciones cruzadas que pondrán a prueba la nueva composición parlamentaria y la capacidad de articulación del oficialismo.

La actividad se concentrará inicialmente en la Cámara de Diputados, donde esta mañana se puso en marcha el debate en la Comisión de Legislación Penal. Allí se realizaró una reunión informativa sobre los proyectos de reforma al Procedimiento Tributario y al Régimen Penal Tributario, conocidos bajo el paraguas conceptual de la “inocencia fiscal”. Se trata de iniciativas que buscan modificar criterios de responsabilidad penal y administrativa en materia impositiva, con el objetivo declarado de incentivar la regularización de capitales y reducir la litigiosidad.

Luego, el foco se trasladará a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde La Libertad Avanza intentará dictaminar el proyecto presupuestario que el Poder Ejecutivo envió al Congreso en septiembre. En este ámbito se anticipa un escenario más fragmentado: el peronismo presentará un dictamen propio de minoría, al igual que el bloque Unidos, lo que adelanta un debate con cuestionamientos tanto al contenido macroeconómico como a la distribución de partidas y proyecciones oficiales.

La agenda en comisiones se completará a las 15 horas con un plenario conjunto de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal, destinado a debatir nuevamente las reformas tributarias y la modificación del Código Civil y Comercial de la Nación, uno de los ejes centrales del paquete enviado por el Ejecutivo. Aunque el oficialismo confía en lograr dictámenes de mayoría gracias a la conformación de las comisiones, el verdadero desafío aparecerá al trasladar los proyectos al recinto.

Ese momento llegará mañana, miércoles 17 de diciembre, cuando la Cámara Baja fue citada a sesionar con el objetivo de debatir y otorgar media sanción a tres iniciativas. En primer lugar, el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal 2026, considerado por el Gobierno como la piedra angular de su programa económico. Luego, el proyecto de reformas al procedimiento y al régimen penal tributario, popularmente denominado el de los “dólares en el colchón”. Finalmente, se tratará una iniciativa que establece un marco jurídico-institucional permanente para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad monetaria.

Este último proyecto incluye un punto particularmente controvertido: la creación de penas de prisión de entre uno y seis años, además de la inhabilitación para ocupar cargos públicos por el doble del tiempo de condena, para los legisladores que impulsen o voten leyes que promuevan el déficit fiscal. Aunque el oficialismo confía en reunir los votos necesarios para la aprobación general, reconoce que la discusión artículo por artículo podría derivar en modificaciones sustanciales al texto original.

En paralelo, el Senado también comenzará a moverse con intensidad. Este martes debutará formalmente Patricia Bullrich como presidenta del bloque oficialista, con una reunión de labor parlamentaria. Allí, La Libertad Avanza intentará imponer una hoja de ruta que permita avanzar con proyectos propios y sancionar definitivamente aquellos que lleguen desde Diputados antes del cierre de extraordinarias.

El eje principal de la discusión en la Cámara Alta será la reforma laboral. Mientras el oficialismo busca un tratamiento exprés, otros sectores reclaman un debate más profundo. Desde la oposición solicitaron la convocatoria de invitados a la Comisión de Legislación Laboral, que presidirá la propia Bullrich, y ya presentaron una lista con más de cien referentes del ámbito sindical, empresarial y académico. Sin embargo, en el oficialismo sostienen que el debate ya fue dado en el Consejo de Mayo y anticipan que no aceptarían nuevas exposiciones.

Así, el Congreso se prepara para una semana decisiva, en la que el Gobierno intentará transformar su iniciativa política en leyes concretas, mientras la oposición buscará condicionar, modificar o ralentizar un paquete de reformas que promete marcar el rumbo legislativo de fin de año.