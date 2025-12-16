La lactancia materna podría ser fundamental para evitar alergias alimentarias

Un nuevo estudio revela que los niños que crecen en entornos rurales, como comunidades agrícolas menonitas en Nueva York, presentan menos alergias que sus pares urbanos. Los investigadores sugieren que esto se debe a la leche materna, que parece transmitir anticuerpos protectores a estos niños.

El estudio, publicado el 10 de diciembre en Science Translational Medicine, indica que los sistemas inmunitarios de los bebés en comunidades agrícolas maduran más rápidamente, alcanzando niveles más altos de anticuerpos durante su primer año de vida. "Los niños menonitas están notablemente protegidos frente a las alergias", afirmó la Dra. Kirsi Järvinen-Seppo, especialista en alergia e inmunología pediátrica en el Hospital Infantil Golisano.

Para llegar a esta conclusión, se compararon 78 parejas madre-hijo de familias menonitas con 79 madres y niños de Rochester. A lo largo del primer año, se recopilaron muestras de sangre, heces y leche materna. Los resultados mostraron que los bebés de granja tenían una mayor cantidad de células inmunitarias en comparación con los urbanos.

Además, se observó que las madres menonitas tenían niveles más altos de anticuerpos específicos del huevo en su leche materna. Este hallazgo es significativo, ya que se ha demostrado que niveles más altos de estos anticuerpos están asociados con un menor riesgo de alergias alimentarias.

Las diferencias en la dieta podrían ser la clave. Las familias menonitas suelen consumir huevos criados en casa, lo cual parece aumentar los anticuerpos contra las proteínas del huevo en las madres, que luego se transmiten through la lactancia. "Como una infección o una vacuna, alimentar a las madres con ciertos alimentos podría potenciar sus niveles de anticuerpos", explicó Järvinen-Seppo.

Además de la leche materna, otros factores como la exposición diaria a animales de granja y un entorno microbiano diferente también contribuyen a la menor incidencia de alergias entre estos niños. Actualmente, los investigadores están llevando a cabo un ensayo clínico para explorar cómo la dieta de las madres durante el embarazo y la lactancia puede influir en el desarrollo de alergias en sus hijos.

El objetivo es desarrollar estrategias prácticas que reducen el riesgo de alergias alimentarias, aprovechando lo que se ha aprendido de estas comunidades.