Carlos Zimerman: "El cambio es inexorable, no se puede detener, aunque algunos se resistan"

La salida de Mercado Libre de Rafaela es el ejemplo más claro de la voracidad de la casta de la que tanto habla Milei. Resulta indignante que la Municipalidad siga con el cobro del DREI, es una medida absolutamente arbitraria y al margen de la ley. El Banco de la Nación Argentina ya obtuvo un fallo favorable de la justicia y no lo está pagando, seguramente muy pronto se van a sumar otras entidades. Las autoridades municipales deben comprender que administrar una ciudad no es solo recaudar y recaudar, que se deben prestar servicios y el dinero de la gente debe volver a la sociedad, no ir a los bolsillos de los polícos corruptos que se enriquecen en desmedro de la gente. Es necesario que estos políticos "casta" entiendan que Argentina cambió el 10 de diciembre de 2023 y que el cambio cultural es inexorable. Algunos están dando los últimos manotazos de ahogados, pero el cambio es inexorable, no se puede detener.

La reciente salida de Mercado Libre de Rafaela pone de manifiesto las tensiones entre el sector privado y las autoridades municipales, siendo un claro ilustrador del discurso anti-casta que ha promovido Javier Milei en sus intervenciones públicas. La deserción de una empresa emblemática como Mercado Libre no solo afecta la economía local, sino que también simboliza un descontento generalizado hacia las prácticas administrativas que muchos consideran opresivas y desleales.

Uno de los puntos más polémicos en este contexto es el cobro del Derecho de Registro e Inscripción (DREI). Este impuesto ha sido objeto de críticas severas, ya que muchos lo consideran una medida arbitraria y que se sitúa al margen de los principios legales establecidos. La resistencia de la Municipalidad a eliminar o revisar esta carga fiscal es un indicio de la falta de adaptabilidad de los gobernantes. Se resisten al cambio, quieren seguir disfrutando del mismo para beneficio propio, son "casta".

El reciente fallo judicial a favor del Banco de la Nación Argentina, que lo exime de este impuesto, resalta aún más las falencias en la gestión municipal. La posibilidad de que otras entidades sigan el mismo camino es cuestión de tiempo. Esta visión de las políticas fiscales, que prioriza la recaudación por sobre el bienestar de los ciudadanos, es el verdadero núcleo de la indignación que muchos expresan.

Sin embargo, administrar una ciudad con éxito implica mucho más que simplemente recaudar impuestos. Los recursos generados por la ciudadanía deberían ser reinvertidos en servicios públicos que realmente beneficien a la comunidad. No se trata solo de un aspecto técnico de la administración municipal, sino de un llamado a la ética en la política; los impuestos deben ser utilizados para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y no enriqueciendo a una élite política que parece desconectada de las realidades que enfrenta la población.

El discurso de Milei, que critica fuertemente a esta "casta" política, resuena con un público que ha tomado conciencia de la necesidad de un cambio cultural profundo en el país. Desde su asunción el 10 de diciembre de 2023, sin duda comenzó una nueva era que busca romper con décadas de prácticas corruptas. (El cobro del DREI no es otra cosa que corrupción)

Los antiguos paradigmas que sostenían el sistema político tradicional están siendo desafiados, y aunque algunos políticos intentan aferrarse a sus posiciones mediante tácticas desesperadas, es claro que la ola de cambio es imparable. Este contexto exige una revisión integral de cómo se gobierna en Argentina, y sobre todo, una reconsideración de la relación entre el Estado y el sector privado en beneficio de la sociedad en su conjunto.

Por ende, es imperativo que los actuales gobernantes entiendan que su papel no se limita únicamente a la recaudación de impuestos, sino que deben ser verdaderos administradores del bien común. La reforma política y la transformación cultural hacia una gestión más responsable y transparente no son solo deseables; son esenciales para construir un futuro más equitativo y prospero para todos los argentinos.