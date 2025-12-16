La inflación en Santa Fe fue del 2,4%, una décima menos que la nacional

La inflación en Santa Fe en el mes de noviembre fue del 2,4%, una décima menos que la nacional del mismo mes que alcanzó el 2,5% y tres menos que el 2,7% que alcanzó en octubre en la provincia, impulsada por los rubros Atención médica y gastos para la salud que aumentó el 3,1%, seguido por Vivienda y servicios básicos con el 3%, mismo porcentaje que Transporte y comunicaciones, mientras que Alimentos y bebidas lo hizo un 2,6% e Indumentaria el 0,9%.

Con los datos de noviembre, la inflación en la provincia de Santa Fe acumuló en los primeros 11 meses del año el 29,7% mientras que en términos interanuales lo hizo el 32,8%, de acuerdo con la información difundida este martes por el Instituto Provincial de Estadísticas y censos (IPEC).

Dentro de la canasta de productos que mide el Ipec, el del alquiler es el que encabezó los aumentos en los primeros once meses del año con el 78%, seguido por las tarifas de los servicios públicos (56,4%), carnes (53,6%), educación (50,9%) y aceites (45,9%).

Los productos que más aumentaron en noviembre fueron la manzana deliciosa (15%), el asado (10,9%), la cebolla (11%), papa (10,1%), paleta (8,6%), cuadril (8,5%), nalga (8,3%), banana (8%), carne picada especial (6,2%) y pan (2,9%).

Por su parte los que más bajaron durante noviembre fueron el tomate redondo (26,1%), lechuga (1,4%). queso sardo (1,3%) y queso crema (1%).

CON INFORMACION DE ELLITORAL.