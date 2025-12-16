La felicidad de Rocío Marengo por el avance en la salud de su hijo

A casi dos semanas de convertirse en madre, Rocío Marengo recibió una noticia esperada: su hijo Isidro, nacido el 3 de diciembre mediante cesárea, ha dejado la incubadora y se encuentra en recuperación. Graciela Paganini, madre de la modelo, fue quien confirmó la noticia desde el Sanatorio Otamendi, donde se ha alternado en el cuidado de su nieto.

Isidro permaneció en neonatología por controles clínicos tras su nacimiento prematuro. Sus avances permitieron que fuera trasladado de neo 1 a neo 3, usando un dispositivo de asistencia respiratoria como medida preventiva. Este lunes, la familia celebró su alta médica.

"Isi, bebito campeón, salió de la incubadora. Ahora está en cunita común", publicó Paganini en Instagram, mientras que Rocío respondió con un emotivo mensaje de agradecimiento hacia su madre por su apoyo constante.

Sin embargo, la alegría familiar se vio ensombrecida por una controversia en redes. Marengo fue criticada por usuarios que cuestionaron su decisión de retomar actividades sociales, como una cena familiar, mientras su hijo estaba bajo atención médica. En respuesta a las críticas, la modelo emitió un comunicado defendiendo su papel como madre y compartió detalles sobre su complicado embarazo, que incluyó episodios de sangrado y una cesárea de emergencia.

"La gran mentira de las redes. Te juzgan sin saber cómo estás por dentro", afirmó Marengo, quien destacó la importancia de su obstetra en su experiencia.

Desde el alta médica de Isidro, Marengo se ha mantenido informando sobre la salud de su hijo y reafirmando su compromiso como madre. "Nunca dudaré de mi rol como mamá. Busqué a mi bebé con amor y paciencia", concluyó, agradecida por la atención recibida en el sanatorio y transmitiendo tranquilidad a sus seguidores.