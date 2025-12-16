La verdad que Sofía Gonet y Homero Pettinato les habrían ocultado a sus familias

Durante el fin de semana, Homero Pettinato y Sofía Gonet sostuvieron una acalorada disputa en redes sociales, donde intercambiaron acusaciones, filtraron chats privados y ofrecieron declaraciones controvertidas. En las últimas horas, se ha revelado un detalle significativo sobre su relación.

Yanina Latorre, en el programa SQP de América, informó que tras la separación mediática de la pareja en julio, ambos se reconciliaron en septiembre. Sin embargo, esta reconciliación finalizó hace solo una semana. Latorre afirmó que la expareja decidió mantener su relación en secreto debido a la animosidad de sus entornos familiares y sociales.

“Hace tres meses, ellos se habían amigado, pero como sus entornos los desaprueban, decidieron no hacer pública su relación. Ella me envió mensajes que lo confirman, donde se comprometieron a una relación monógama sin salir con otras personas”, explicó Latorre.

Asimismo, La conductora detalló lo que llevó al término de esta nueva fase: “Homero le dijo a Sofía que no podía salir el viernes porque tenía un compromiso laboral, pero ella descubrió que él había sido infiel en dos ocasiones”. Además, Latorre mencionó que Sofía considera a Pettinato un mentiroso y subrayó que, a pesar de los conflictos, ella asumía la mayoría de los gastos en la relación, indicando que él no se esforzaba lo suficiente.