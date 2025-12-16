Estados Unidos declaró a la organización criminal colombiana Clan del Golfo como grupo terrorista

El gobierno de Estados Unidos ha designado al Clan del Golfo, -autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC)-, una de las organizaciones criminales más poderosas de Colombia, como grupo terrorista, una medida que intensifica la presión internacional sobre esta red dedicada al narcotráfico y la extorsión.



Según el comunicado publicado por el Departamento del Tesoro estadounidense, la decisión responde al alcance global y la peligrosidad de la organización, que opera en al menos 28 países de cuatro continentes, de acuerdo con la Policía Nacional de Colombia.



En noviembre de 2021, las autoridades colombianas informaron que el Clan del Golfo mantenía presencia en países de América como Estados Unidos, México, Honduras, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Brasil, Guatemala, Nicaragua, Venezuela y El Salvador. En Europa, sus operaciones se extienden a Bélgica, España, Países Bajos, Alemania, Francia, Portugal, Polonia, Grecia, Irlanda, Inglaterra, Italia, Albania y Ucrania.



Además, el grupo ha logrado establecer conexiones en Irán, Emiratos Árabes Unidos, China y Australia, consolidando rutas y destinos para el tráfico de drogas.



El grupo, también conocido como Clan Úsuga, Los Urabeños o Autodefensas Gaitanistas de Colombia, surgió tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un grupo paramilitar de extrema derecha, en 2006.

La decisión del gobierno norteamericano de designar al Clan del Golfo como Organización Terrorista Extranjera marca un giro en la estrategia regional contra el crimen organizado, según reveló en exclusiva una alta fuente del Departamento de Estado a El Tiempo.

El anuncio, que llevará la firma del secretario de Estado Marco Rubio, se conocería antes del mediodía del 16 de diciembre, de acuerdo con la información obtenida por el medio de comunicación.

La fuente subrayó la gravedad de la amenaza que representa el grupo: “El clan del Golfo no es solo un cartel de drogas, es una Organización Terrorista Extranjera que ha infligido un sufrimiento incalculable al pueblo colombiano y amenaza la estabilidad de nuestra región”, afirmó la funcionaria al medio.

El Departamento de Estado, según la misma fuente, justifica la medida por el uso sistemático del tráfico de cocaína para financiar actividades violentas, entre las que se incluyen ataques terroristas dirigidos tanto a funcionarios estatales como a miembros de la fuerza pública y a la población civil en Colombia.

La funcionaria detalló a El Tiempo el alcance de la respuesta estadounidense: “Este grupo es una amenaza directa para nuestros intereses de seguridad nacional, y utilizaremos todas las herramientas a nuestra disposición -sanciones, aplicación de la ley, inteligencia y cooperación internacional- para desmantelar sus operaciones, cortar su financiamiento y exigir que sus miembros rindan cuentas”.

La fuente del Departamento de Estado insistió en que la nueva designación permitirá intensificar la cooperación internacional y el uso de sanciones para debilitar la estructura financiera y operativa del grupo.

Entre sus líderes figuran exnarcotraficantes y antiguos paramilitares, lo que ha contribuido a su estructura violenta y sofisticada.La fundación del Clan del Golfo se remonta a 2007, cuando Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, exintegrante del Bloque Centauros de las AUC, consolidó la organización. Don Mario fue capturado en 2009 y extraditado a Estados Unidos en 2018, donde inicialmente se declaró inocente.

in embargo, en noviembre de 2021, tras varios años en prisión, Rendón Herrera admitió su culpabilidad ante la justicia estadounidense por cargos de distribución de narcóticos y apoyo a un grupo terrorista, en el marco de un imperio de cocaína valorado en USD 1.000 millones, según reportó Reuters.

Los fiscales estadounidenses señalaron que Don Mario enfrenta condenas en Colombia por delitos relacionados con el tráfico de drogas, porte ilegal de armas y múltiples homicidios.

La Policía Nacional de Colombia considera al Clan del Golfo como una de las organizaciones criminales transnacionales más peligrosas del país, dada su capacidad de expansión y su influencia en el tráfico internacional de estupefacientes.

CON INFORMACION DE INFOBAE.