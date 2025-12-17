El juicio de los cuadernos expone el presunto engranaje de la cartelización vial y las amenazas a empresarios

El TOF N°7 avanzó con la lectura del caso “La Camarita” en la audiencia 11.

Arrepentidos relataron amenazas, presiones y pagos sistemáticos de coimas.

Ernesto Clarens fue señalado como el principal recaudador y financista.

Carlos Wagner aparece como organizador del esquema empresario.

La fiscalía ubicó a Cristina Kirchner en la cúspide y a De Vido como ejecutor.

El juicio continuará el jueves con nuevos tramos de lectura e imputaciones.

El juicio oral por los cuadernos de las coimas, basado en las anotaciones del chofer Oscar Centeno, avanzó este martes en su audiencia número 11 con la continuidad de la maratónica lectura de imputaciones. El Tribunal Oral Federal N°7 abordó la segunda parte del pedido de elevación a juicio de una de las causas paralelas más relevantes del expediente principal: la investigación sobre la cartelización de la obra pública vial, conocida en Comodoro Py como el caso de “La Camarita”.

La audiencia se inició poco antes de las 13:45 en modalidad digital, con la presencia remota de Julio De Vido y José Francisco López desde sus respectivos lugares de detención. El tribunal, presidido por Enrique Méndez Signori e integrado por Germán Castelli y Fernando Canero, con Néstor Costabel como juez suplente, avanzó sobre un expediente que describe un sistema de recaudación ilegal sostenido durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Uno de los primeros puntos de la jornada estuvo marcado por la situación del empresario Juan José Luciano, imputado por el presunto pago de 12 coimas en el caso “La Camarita”. Luciano, de 82 años, no pudo asistir tras sufrir un desmayo en la vía pública y ser asistido por el SAME. La defensa presentó la situación médica, mientras que la fiscal Fabiana León señaló que el certificado no figuraba incorporado formalmente en el sistema judicial, una cuestión administrativa que generó un breve contrapunto en la sala virtual.

El eje central de la audiencia estuvo dado por la lectura de declaraciones de arrepentidos que describieron un esquema de presiones, amenazas y pagos sistemáticos. Patricio Gerbi, presidente de la empresa COARCO S.A., relató que el entonces funcionario a cargo de las concesiones viales, Claudio Uberti, le exigió realizar aportes regulares de dinero por orden de Néstor Kirchner. Según su testimonio, la negativa inicial a cumplir con esa exigencia derivó en una escalada de presiones que incluyeron amenazas directas, demoras en pagos, multas e incrementos tarifarios adversos.

Gerbi describió un trato “violento, humillante y soberbio” por parte de Uberti, y reconoció que, a partir de mediados de 2004, comenzó a pagar coimas para revertir la situación de su empresa. Las entregas, según declaró, se realizaban en efectivo, tres veces al año, por montos equivalentes a entre 15.000 y 25.000 dólares cada una, aunque las amenazas persistían.

También se leyó la declaración de Juan Chediak, presidente de JOSE J. CHEDIACK S.A., quien afirmó haber recibido presiones directas de Julio De Vido. “Si querés seguir trabajando tenés que pagar”, recordó que le dijo el entonces ministro. Chediak detalló que las entregas se realizaban tanto en el Ministerio de Planificación como en el domicilio particular de De Vido, incluso dejando el dinero en baños o en el living de la vivienda, siempre en efectivo y con frecuencia mensual.

Las imputaciones reforzaron el rol de Ernesto Clarens como financista y recaudador del sistema. Según la fiscalía, era el encargado de recibir los pagos, cambiar divisas y canalizar el dinero hacia los destinatarios finales. Ese núcleo de empresas que pagaban sobornos y accedían a licitaciones fue identificado como “La Camarita”, un grupo reducido que operaba bajo un ranking preestablecido con la intervención de la Dirección Nacional de Vialidad.

El requerimiento fiscal también profundizó la acusación contra Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, a quien se le atribuye haber diagramado y garantizado el funcionamiento del sistema de cartelización dentro del sector vial. Wagner, siempre según la acusación, coordinaba la distribución de obras y las erogaciones exigidas a los empresarios.

En la cúspide de la estructura, el fiscal Carlos Stornelli ubicó a Cristina Fernández de Kirchner, señalada como quien impartió directivas para crear el mecanismo de recaudación ilegal. De Vido aparece como el organizador operativo del sistema, con un rol central en la exigencia de montos, plazos y objetivos, especialmente en períodos de campaña electoral. Las comunicaciones telefónicas, con 376 llamadas entre De Vido y Clarens, son uno de los elementos que la fiscalía considera relevantes.

La audiencia concluyó poco antes de las 18 horas. El tribunal anunció que el juicio continuará el próximo jueves, con el cierre de la lectura del expediente de cartelización y, si el tiempo lo permite, el inicio de las imputaciones correspondientes a otra causa paralela vinculada a contratos ferroviarios.