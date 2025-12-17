Milei y Kast apuestan a una alianza ideológica y estratégica entre Argentina y Chile

Milei recibió a Kast en Casa Rosada y calificó la reunión como “excelente”.

El presidente Javier Milei recibió este martes en la Casa Rosada al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, en un encuentro que el Gobierno argentino presentó como el puntapié inicial de una nueva etapa en la relación bilateral. La reunión, que se extendió por casi dos horas, dejó señales claras de sintonía política e ideológica entre ambos mandatarios y abrió la puerta a una agenda común centrada en economía, seguridad y migraciones.

Desde la Casa Rosada calificaron la cumbre como “excelente” y destacaron la “importancia estratégica” del vínculo entre Argentina y Chile, que, según señalaron fuentes oficiales, ingresará en una fase de renovado impulso y compromiso frente a los desafíos compartidos. Del encuentro participaron también el canciller Pablo Quirno y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mientras que Milei confirmó que asistirá a la ceremonia de asunción de Kast el próximo 11 de marzo.

La reunión se inscribe en una apuesta política más amplia del mandatario argentino, que busca construir una suerte de bloque regional integrado por líderes de centroderecha, con programas económicos liberales y posturas conservadoras en el plano social. En ese marco, Milei y Kast coincidieron en la necesidad de profundizar la cooperación en seguridad regional y fronteriza, con especial énfasis en la lucha contra el crimen organizado transnacional.

Horas después del encuentro, Kast reforzó esa línea al plantear la idea de avanzar en un “cordón humanitario” para abordar el control de la migración sur-sur, particularmente los flujos provenientes de Venezuela hacia distintos países de la región. El tema migratorio aparece como uno de los ejes más sensibles de la agenda compartida, en un contexto de crecientes tensiones sociales y políticas en ambos países.

El paso del presidente electo chileno por Buenos Aires comenzó temprano. Kast partió desde Santiago a las 7 de la mañana y arribó dos horas después al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Su primera actividad fue una reunión en el Palacio de Hacienda con el ministro de Economía, Luis Caputo, y su equipo. Allí estuvo presente el secretario de Política Económica, José Luis Daza, economista argentino-chileno que suena con fuerza como posible ministro de Hacienda del futuro gobierno chileno. El propio Caputo admitió públicamente que existe la posibilidad de que Daza deje la gestión argentina, mientras que Kast confirmó que mantiene conversaciones con él y que cualquier decisión dependerá de su voluntad personal.

Tras el encuentro en Economía, Kast se trasladó a la Casa Rosada. Aunque el cronograma oficial preveía una reunión de una hora y media, el intercambio se extendió casi dos horas. No hubo foto en el balcón presidencial, como se había especulado, pero el dirigente chileno se acercó a saludar a ciudadanos que aguardaban en las rejas del edificio, firmó autógrafos y se fotografió con simpatizantes argentinos y chilenos.

Más tarde, en una conferencia de prensa realizada en el Hotel Intercontinental, Kast se mostró dispuesto a coordinar políticas vinculadas a la salida de Argentina hacia el Asia-Pacífico y a las estrategias mineras que impulsa el gobierno de Milei. En ese sentido, no se descarta que ambos países avancen en acuerdos para facilitar el transporte de mercaderías argentinas hacia el Pacífico y de productos chilenos hacia el Atlántico.

Desde la Presidencia argentina se informó que, en materia económica, la prioridad estará puesta en promover el comercio, las inversiones y la cooperación en sectores estratégicos. Los equipos de ambos gobiernos comenzaron a trabajar en la reactivación de los mecanismos de la agenda bilateral, bajo principios que Milei suele enfatizar: la defensa de la libertad, la vida y la propiedad privada.

El viaje de Kast incluyó además un fuerte componente empresarial. Lo acompañó una delegación integrada por referentes del sector privado chileno, con el objetivo de establecer los primeros contactos con el establishment argentino y anticipar el perfil económico de la próxima administración en Santiago.

La relación entre Milei y Kast no es nueva. Se remonta al menos a 2022, cuando coincidieron en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), y se consolidó en los últimos años con gestos públicos de respaldo mutuo. En contraste con la relación distante que Milei mantiene con el presidente chileno saliente, Gabriel Boric, la afinidad con Kast parece anticipar un giro significativo en la política regional y en el vínculo entre ambos países.