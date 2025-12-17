Quiénes acertaron el dólar y qué anticipan ahora para 2026

Varios bancos y consultoras acertaron con precisión el dólar de fin de año

MAPFRE Economics se destacó por segundo año consecutivo en sus proyecciones

El BCRA ajustará las bandas cambiarias según la inflación desde enero

El consenso proyecta un dólar de $1.746 para diciembre de 2026

MAPFRE estima un valor más alto, en torno a $2.141

La estabilidad dependerá de reservas, disciplina fiscal y reformas estructurales

Al cierre del año, el mercado cambiario dejó una enseñanza poco habitual en la Argentina: una parte relevante de los bancos y consultoras logró anticipar con bastante precisión el nivel al que terminaría ubicándose el dólar oficial. Ese acierto, que contrasta con años de fuertes desvíos entre pronósticos y realidad, se convierte ahora en una referencia clave para analizar qué esperan esos mismos especialistas para fines de 2026, en un contexto marcado por un nuevo ajuste en el esquema cambiario.

El punto de partida es claro. El dólar mayorista ronda actualmente los $1.440 y los contratos de futuros del Matba-Rofex para fines de diciembre se negocian cerca de los $1.450. Ese valor funciona como vara para evaluar qué proyecciones realizadas en diciembre de 2024 lograron acercarse más al resultado final. El consenso de más de 40 economistas relevados por FocusEconomics el año pasado ubicaba el tipo de cambio en $1.403 para fines de 2025, un número que, visto en retrospectiva, refleja un acierto generalizado.

Dentro de ese universo, algunas consultoras se destacaron por su precisión. BBVA Research, Credicorp Capital, Itaú Unibanco, Invecq Consulting, MAPFRE Economics y Oxford Economics proyectaron valores muy cercanos a los actuales. Entre todas, MAPFRE Economics sobresale por un dato adicional: también había sido la que mejor anticipó el nivel del dólar a fines de 2024, lo que la convierte en la firma con mayor consistencia predictiva en los últimos dos años.

Este buen desempeño cobra mayor relevancia porque se da en la antesala de un cambio relevante en la política cambiaria. El Banco Central anunció que, a partir del 1° de enero, las bandas de flotación dejarán de ajustarse al 1% mensual y pasarán a actualizarse según la inflación medida por el INDEC con dos meses de rezago. El techo y el piso del rango de no intervención, de ese modo, evolucionarán en línea con los precios, una señal que busca dar previsibilidad y reducir expectativas de saltos discrecionales.

Con ese nuevo marco, las miradas se trasladan ahora a 2026. MAPFRE Economics proyecta que en diciembre del año próximo el dólar mayorista alcanzará los $2.141, lo que implica una suba cercana al 47,6% anual. Se trata de una estimación sensiblemente más elevada que el promedio del mercado y también superior a la inflación esperada para ese período, que ronda el 23,9% según el consenso de FocusEconomics. No casualmente, esa proyección figura entre las más altas del relevamiento.

El promedio de las más de 40 consultoras encuestadas ubica el tipo de cambio mayorista en $1.746 para fines de 2026. En línea con ese número, los futuros del Matba-Rofex para noviembre del año próximo —última posición disponible— se negocian en torno a los $1.787, lo que sugiere que el mercado descuenta una depreciación del peso cercana al 23% durante 2026.

Otras consultoras que habían acertado el valor del dólar para este año muestran un abanico amplio de estimaciones. BBVA proyecta $1.720; Credicorp, $1.590; Itaú Unibanco, $1.801; Invecq Consulting, $2.000; y Oxford Economics, $2.020. La dispersión refleja que, aun con mayor estabilidad nominal, el horizonte cambiario sigue atravesado por incertidumbres vinculadas a la acumulación de reservas, el ritmo de las reformas estructurales y la evolución de la confianza.

Algunos economistas interpretan este escenario como una transición hacia un tipo de cambio real más estable. Con un dólar por debajo de los $1.500 a fin de este año, una suba de alrededor de $400 en 2026 permitiría mantener un nivel real similar al actual, levemente por encima de la inflación proyectada. En ese contexto, la calma cambiaria convive con una recuperación gradual de la actividad, inflación contenida y una reapertura del crédito corporativo.

El desafío, coinciden los analistas, pasa por la sostenibilidad. La estabilidad lograda hasta ahora deberá apoyarse en disciplina fiscal, recomposición de reservas y una reducción progresiva del riesgo país. Solo así, advierten, el acierto reciente en los pronósticos cambiarios podrá transformarse en algo más que una foto puntual y consolidarse como parte de un programa económico consistente.