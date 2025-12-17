Caputo escucha al mercado y acelera el giro hacia la acumulación de reservas

El mercado exigió señales claras de acumulación de reservas para sostener la confianza.

La licitación del Bonar 2029 evidenció el bajo apetito por los activos argentinos.

El Gobierno abandonó la idea de sostener la baja del riesgo país sin reservas.

El BCRA anunció un cambio de régimen con bandas cambiarias y compras de dólares.

Analistas coinciden en que la recalibración era necesaria e inevitable.

El principal desafío será generar una oferta suficiente de dólares para sostener el esquema.

El ministro de Economía, Luis Caputo, decidió mover una de las piezas más sensibles del programa económico tras un mensaje persistente del mercado: sin acumulación de reservas, la confianza tiene fecha de vencimiento. Luego del acuerdo con el Tesoro de los Estados Unidos, que había otorgado oxígeno financiero hasta fin de año, los inversores comenzaron a exigir señales más concretas sobre la sustentabilidad del esquema macroeconómico, con especial foco en el riesgo país y la capacidad de afrontar los compromisos futuros.

Desde noviembre, distintos analistas venían advirtiendo que el margen de maniobra se agotaba. Entre ellos, el consultor Pablo Moldovan, de la consultora C-P, señaló que hacia fin de año el equipo económico debía presentar un programa claro de compra de reservas para evitar un rebrote de la desconfianza. Hasta ahora, la dinámica había sido recurrente: el Gobierno mostraba algunos resultados positivos en materia de inflación y orden fiscal, mientras que el mercado y el FMI insistían en la necesidad de fortalecer el balance del Banco Central mediante la acumulación de dólares.

La licitación del Bonar 2029 de la semana pasada funcionó como una señal de alerta. Si bien el título se colocó a un rendimiento del 9,26% anual, lo que llamó la atención no fue tanto la tasa sino la escasa demanda: se recibieron ofertas por apenas u$s1.400 millones para una colocación de u$s1.000 millones. Para varios analistas, ese dato confirmó la falta de apetito por los activos argentinos y la persistente cautela de los inversores internacionales.

El trasfondo remite a la experiencia reciente. Tras el acuerdo con el FMI en 2024, el riesgo país llegó a perforar los 600 puntos básicos, pero la falta de compras de reservas impidió consolidar esa mejora. El indicador se estancó y luego volvió a subir, hasta que el auxilio del Tesoro estadounidense devolvió algo de calma. En ese momento, ya se advertía que la acumulación de dólares era un punto crítico, con una ventana temporal que se extendía hasta mediados de 2026 para enviar señales contundentes.

Ahora, Caputo parece dispuesto a romper ese ciclo. La estrategia de forzar una baja del riesgo país para refinanciar los vencimientos de 2026 sin respaldo en reservas habría llegado a su límite. En las últimas semanas, el ministro comenzó a hablar abiertamente de la necesidad de comprar dólares, aunque con matices: insistió en que debe existir demanda de pesos y que el proceso debe hacerse “bien”, un contraste marcado con el discurso de hace un año, cuando el Gobierno afirmaba sentirse “cómodo” con el nivel de reservas disponible.

El primer impacto fue inmediato. Tras el anuncio del Banco Central sobre un cambio en el régimen cambiario y el inicio de un programa de acumulación de reservas, el riesgo país medido por el J.P. Morgan perforó nuevamente los 600 puntos y se ubicó en torno a las 580 unidades. Un alivio inicial que, no obstante, todavía requiere consolidación.

Desde el Centro de Estudios de Política y Economía (CEPEC) interpretaron la medida como un giro estructural. Según el organismo, el anuncio del BCRA implica una recalibración integral del esquema macroeconómico, más que un ajuste táctico. En su análisis, el régimen previo había quedado atrapado en una inconsistencia: el deslizamiento cambiario fijo fue útil como ancla nominal en la etapa inicial de estabilización, pero con la desinflación acelerada terminó generando una apreciación real que afectó la competitividad.

Además, la ausencia de compras de reservas en un contexto de recuperación de la demanda de dinero implicaba una remonetización sin respaldo en activos externos, reintroduciendo la restricción externa como un problema latente. “Era un régimen que ni flotaba, ni acumulaba reservas, ni preservaba competitividad”, sintetizó el CEPEC, al tiempo que consideró inevitable el cambio de rumbo.

Moldovan coincidió en que el Gobierno formalizó finalmente su intención de comprar reservas, en un momento clave: después de una licitación en dólares poco exitosa y en la antesala de una nueva revisión con el FMI. Para el economista, el requisito planteado por el presidente del BCRA, Santiago Bausili, de que aumente la demanda de pesos es viable si la economía crece y el crédito se expande. Sin embargo, advirtió que el principal desafío será la oferta de dólares, ya que los flujos privados necesarios para equilibrar el mercado y pagar intereses son elevados y difíciles de sostener en el tiempo.

En la misma línea, Pilar Tavella, directora de Research Macro & Estrategia de Balanz, señaló que el BCRA dio inicio a una nueva fase del programa monetario para 2026, consistente con una recalibración de las bandas cambiarias que permita acumular reservas de manera más sistemática. El desafío, ahora, será transformar el anuncio en resultados concretos y sostenibles.