Pullaro firma el decreto para cubrir vacantes en la Corte y Tribunal de Cuentas

Con la firma del decreto respectivo, el Poder Ejecutivo activa este miércoles el mecanismo que permitirá, dentro de algunas semanas, el envío material de los pliegos a la Legislatura para cubrir tres vacantes en la Corte Suprema de Justicia.

Los nombres de los postulantes fueron confirmados por fuentes oficiales a este diario: Aldo Alurralde, juez federal de Reconquista; Diego Maciel, actual Secretario Administrativo de la Cámara de Senadores; y Jorgelina Genghini, abogada rosarina e integrante de Federación Argentina de Colegios de Abogados.

"Colegios, jueces y política; centro, norte y sur". Esos fueron los criterios adoptados por la Casa Gris a la hora de definir los nombres. Genghini por los Colegios de profesionales; Alurralde por los magistrados y Maciel por la arena política. En cuanto a la representatividad geográfica, la mujer responde al sur, el juez federal a Reconquista en tanto que el referente radical (Maciel) es oriundo de la ciudad de Esperanza.

Los propuestos reemplazarán a Eduardo Spuler, Roberto Falistocco y Rafael Gutiérrez. Todos anunciaron su retiro pero a partir de setiembre y noviembre del año que viene.

Mecanismo

El decreto que está a la firma del gobernador expone los tres nombres elegidos para cubrir las vacantes, y activa un período de quince días corridos para que se presenten adhesiones o impugnaciones. De ese modo se llega a principios de enero de 2026, instancia en la que el Ejecutivo podrá ingresar el expediente de manera formal a la Legislatura, con las eventuales adhesiones e impugnaciones recibidas.

El trámite continúa en la Comisión de Acuerdos que deberá evaluar los antecedentes y documentación remitida, y entrevistar a los propuestos. Posteriormente – en marzo, se estima-, la Asamblea Legislativa deberá tratar los pliegos para su convalidación.

Las asunciones, de todos modos, se producirán cuando se hayan consumado las renuncias de los ministros salientes.

Tribunal

En las próximas horas, el Poder Ejecutivo también remitirá a la Legislatura el pliego correspondiente para cubrir una vacante en el Tribunal de Cuentas. En este caso, propondrá a Adriana Molina, ex presidenta del Concejo Municipal de Santa Fe. De ser aprobado por la Legislatura, reemplazará en el cargo a Lisandro Villar, quien renunciara como vocal del organismo de control para asumir como vice ministro de Desarrollo Social de la provincia.

